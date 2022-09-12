https://ria.ru/20220912/fukusima-1816334664.html

Россия призвала Японию ответственно подойти к сбросу воды с "Фукусимы-1"

Россия призвала Японию ответственно подойти к сбросу воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 12.09.2022

Россия призвала Японию ответственно подойти к сбросу воды с "Фукусимы-1"

Россия призывает Токио ответственно подойти к сбросу в Тихий океан загрязненной радиоактивными изотопами воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:01

2022-09-12T20:01

2022-09-12T20:19

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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Россия призывает Токио ответственно подойти к сбросу в Тихий океан загрязненной радиоактивными изотопами воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".В российском постпредстве сообщили, что Москва продолжает внимательно отслеживать планы Токио в этой связи.Япония начиная с весны 2023 года планирует осуществлять сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан на расстоянии 1 километра от станции. Вместе с тем, как отмечалось в документе, "каждый из этапов работ подвержен различным факторам, в том числе погодным условиям, поэтому существует возможность, что этот срок будет сдвинут на лето".Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона.Ранее в этом году комиссия МАГАТЭ после посещения станции, где в марте 2011 года произошла крупнейшая после Чернобыльской авария, в целом дала предварительно положительную оценку подготовке Японии к сбросу воды, который должен произойти весной будущего года. В июле план был одобрен Комитетом по контролю над атомной энергией Японии.

https://ria.ru/20220801/yaponiya-1806400097.html

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япония, магатэ, фукусима-1, россия, токио, в мире, экология