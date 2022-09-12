https://ria.ru/20220912/forum-1816300604.html

В Тюмени открывается промышленно-энергетический форум TNF 2022

В Тюмени открывается промышленно-энергетический форум TNF 2022 - РИА Новости, 12.09.2022

В Тюмени открывается промышленно-энергетический форум TNF 2022

Национальные технологические приоритеты, стратегии лидерства, формирование новых бизнес-моделей для ТЭК – эти и другие вопросы будут освещены в рамках дискуссий РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:12

2022-09-12T18:12

2022-09-12T18:12

тюменская область

денис мантуров

тюмень

энергетика

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Национальные технологические приоритеты, стратегии лидерства, формирование новых бизнес-моделей для ТЭК – эти и другие вопросы будут освещены в рамках дискуссий на промышленно-энергетическом форуме TNF 2022, который откроется 20 сентября в Тюмени.Как сообщает пресс-служба форума, в этом году промышленно-энергетический форум TNF 2022 официально получил федеральный статус. Среди его участников заявлены представители федеральной и региональной власти, руководители крупнейших компаний-недропользователей, отечественные производители высокотехнологичного оборудования.Российская нефтегазовая отрасль приносит в федеральный бюджет порядка 36% доходов. При этом добывающим компаниям все сложнее продолжать работать за счет импорта оборудования и технологий в условиях беспрецедентного санкционного давления. Это вызов и одновременно "окно возможностей" для отечественных промышленности и науки.Куратором форума стал заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2022 пройдет выставка THE EXPO. В этом году павильон займет площадь более 2,5 тысячи квадратных метров (на 40% больше, чем в прошлом году). В 2021 году мероприятия форума и выставки посетили более 4500 человек. В этом году, в связи с приобретением федерального статуса, ожидается, что число участников существенно возрастет.

https://ria.ru/20220822/vodosnabzhenie-1811393656.html

тюмень

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Артем Смирнов

денис мантуров, тюмень, энергетика