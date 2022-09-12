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В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида" - РИА Новости, 12.09.2022
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https://ria.ru/20220912/forum-1816181522.html
В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"
В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида" - РИА Новости, 12.09.2022
В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"
Международный научно-практический форум "Змиевская балка: история геноцида" открылся в Ростове-на-Дону в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:44
2022-09-12T13:44
ростовская область
общество
игорь гуськов
россия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Змиевская балка: история геноцида" открылся в Ростове-на-Дону в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Форум организован министерством просвещения РФ в рамках реализации проекта "Без срока давности". Мероприятия форума открылись мемориальной акцией в память жертв геноцида мирного населения, совершенного нацистами и их пособниками. Участники акции возложили цветы у мемориального комплекса "Змиевская балка" в Ростове-на-Дону."Трагедия Змиевской Балки - одно из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Здесь в годы войны было уничтожено около 27 тысяч советских граждан. Большинство из них - жители нашей области. Для нас память об этих трагических событиях священна", - сказал журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.Он добавил, что форум является крупнейшим научным, образовательным и просветительским событием в области формирования исторической памяти о событиях истории Великой Отечественной войны не только для Ростовской области, но и для всей страны. "Безусловно, форум станет мощным импульсом для научного, образовательного и культурного развития нашей области", - заключил он.По данным организаторов мероприятия, участниками форума являются ученые, педагоги, руководители образовательных организаций субъектов РФ, Донецкой и Луганской народных республик, музейные работники, историки, студенты, представители органов государственной власти и общественных организаций. Цели форума - укрепление и преумножение исторической грамотности подрастающего поколения, вовлечение подростков в образовательно-просветительские мероприятия проекта "Без срока давности", развитие взаимодействия между вузами регионов РФ и движениями в сфере укрепления патриотической позиции подрастающего поколения.
https://ria.ru/20220902/shkoly-1814023546.html
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общество, игорь гуськов, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Ростовская область , Общество, Игорь Гуськов, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
13:44 12.09.2022
 
В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"

В Ростове-на-Дону открылся международный форум "Змиевская балка: история геноцида"

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
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Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Змиевская балка: история геноцида" открылся в Ростове-на-Дону в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Форум организован министерством просвещения РФ в рамках реализации проекта "Без срока давности". Мероприятия форума открылись мемориальной акцией в память жертв геноцида мирного населения, совершенного нацистами и их пособниками. Участники акции возложили цветы у мемориального комплекса "Змиевская балка" в Ростове-на-Дону.
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"Трагедия Змиевской Балки - одно из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Здесь в годы войны было уничтожено около 27 тысяч советских граждан. Большинство из них - жители нашей области. Для нас память об этих трагических событиях священна", - сказал журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
Он добавил, что форум является крупнейшим научным, образовательным и просветительским событием в области формирования исторической памяти о событиях истории Великой Отечественной войны не только для Ростовской области, но и для всей страны. "Безусловно, форум станет мощным импульсом для научного, образовательного и культурного развития нашей области", - заключил он.
По данным организаторов мероприятия, участниками форума являются ученые, педагоги, руководители образовательных организаций субъектов РФ, Донецкой и Луганской народных республик, музейные работники, историки, студенты, представители органов государственной власти и общественных организаций. Цели форума - укрепление и преумножение исторической грамотности подрастающего поколения, вовлечение подростков в образовательно-просветительские мероприятия проекта "Без срока давности", развитие взаимодействия между вузами регионов РФ и движениями в сфере укрепления патриотической позиции подрастающего поколения.
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