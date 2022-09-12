https://ria.ru/20220912/forum-1816181522.html

В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"

В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида" - РИА Новости, 12.09.2022

В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"

Международный научно-практический форум "Змиевская балка: история геноцида" открылся в Ростове-на-Дону в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:44

2022-09-12T13:44

2022-09-12T13:44

ростовская область

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игорь гуськов

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Змиевская балка: история геноцида" открылся в Ростове-на-Дону в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Форум организован министерством просвещения РФ в рамках реализации проекта "Без срока давности". Мероприятия форума открылись мемориальной акцией в память жертв геноцида мирного населения, совершенного нацистами и их пособниками. Участники акции возложили цветы у мемориального комплекса "Змиевская балка" в Ростове-на-Дону."Трагедия Змиевской Балки - одно из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Здесь в годы войны было уничтожено около 27 тысяч советских граждан. Большинство из них - жители нашей области. Для нас память об этих трагических событиях священна", - сказал журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.Он добавил, что форум является крупнейшим научным, образовательным и просветительским событием в области формирования исторической памяти о событиях истории Великой Отечественной войны не только для Ростовской области, но и для всей страны. "Безусловно, форум станет мощным импульсом для научного, образовательного и культурного развития нашей области", - заключил он.По данным организаторов мероприятия, участниками форума являются ученые, педагоги, руководители образовательных организаций субъектов РФ, Донецкой и Луганской народных республик, музейные работники, историки, студенты, представители органов государственной власти и общественных организаций. Цели форума - укрепление и преумножение исторической грамотности подрастающего поколения, вовлечение подростков в образовательно-просветительские мероприятия проекта "Без срока давности", развитие взаимодействия между вузами регионов РФ и движениями в сфере укрепления патриотической позиции подрастающего поколения.

https://ria.ru/20220902/shkoly-1814023546.html

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