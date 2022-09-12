https://ria.ru/20220912/finlyandiya-1816304814.html

Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата

Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата - РИА Новости, 12.09.2022

Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата

Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:13

2022-09-12T18:13

2022-09-12T21:43

в мире

финляндия

эстония

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий ответ главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера, пишет Iltalehti.Политолог написала в твиттере, что находится в недоумении из-за такого решения и не считает законы республики убедительными. Райк напомнила про коронавирусные ограничения, коснувшиеся всех без исключения в Финляндии."Это было непросто для ЕС и Шенгенской зоны, но такие нормы были утверждены из-за серьезной угрозы", — добавила она.В ответ на претензии эстонского эксперта глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти не намерены нарушать законы. Дипломат объяснил, что каждое заявление на визы рассматривается отдельно и по установленным критериям."Произвольно использовать власть нельзя", — подчеркнул Таннер.Он добавил, что в Хельсинки не считают каждого россиянина угрозой безопасности, и объяснил разницу между нынешней ситуацией и пандемией коронавируса.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно вступает в силу с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: их стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса увеличится. Ранее страны Балтии и Польша объявили о запрете на въезд россиян с 19 сентября. Финляндия к таким мерам присоединяться не стала, однако сильно сократила количество выдаваемых туристических виз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html

https://ria.ru/20220911/chernogoriya-1816026637.html

финляндия

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии