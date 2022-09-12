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Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата - РИА Новости, 12.09.2022
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Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата
Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата - РИА Новости, 12.09.2022
Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата
Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:13
2022-09-12T21:43
в мире
финляндия
эстония
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий ответ главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера, пишет Iltalehti.Политолог написала в твиттере, что находится в недоумении из-за такого решения и не считает законы республики убедительными. Райк напомнила про коронавирусные ограничения, коснувшиеся всех без исключения в Финляндии."Это было непросто для ЕС и Шенгенской зоны, но такие нормы были утверждены из-за серьезной угрозы", — добавила она.В ответ на претензии эстонского эксперта глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти не намерены нарушать законы. Дипломат объяснил, что каждое заявление на визы рассматривается отдельно и по установленным критериям."Произвольно использовать власть нельзя", — подчеркнул Таннер.Он добавил, что в Хельсинки не считают каждого россиянина угрозой безопасности, и объяснил разницу между нынешней ситуацией и пандемией коронавируса.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно вступает в силу с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: их стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса увеличится. Ранее страны Балтии и Польша объявили о запрете на въезд россиян с 19 сентября. Финляндия к таким мерам присоединяться не стала, однако сильно сократила количество выдаваемых туристических виз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html
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в мире, финляндия, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Эстония, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
18:13 12.09.2022 (обновлено: 21:43 12.09.2022)
 
Претензия эстонского политолога из-за России возмутила финского дипломата

МИД Финляндии не увидел законных оснований для полного запрета на выдачу виз россиянам

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий ответ главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера, пишет Iltalehti.
Политолог написала в твиттере, что находится в недоумении из-за такого решения и не считает законы республики убедительными. Райк напомнила про коронавирусные ограничения, коснувшиеся всех без исключения в Финляндии.
"Это было непросто для ЕС и Шенгенской зоны, но такие нормы были утверждены из-за серьезной угрозы", — добавила она.
В ответ на претензии эстонского эксперта глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти не намерены нарушать законы. Дипломат объяснил, что каждое заявление на визы рассматривается отдельно и по установленным критериям.
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"Произвольно использовать власть нельзя", — подчеркнул Таннер.
Он добавил, что в Хельсинки не считают каждого россиянина угрозой безопасности, и объяснил разницу между нынешней ситуацией и пандемией коронавируса.

"В условиях пандемии каждый турист действительно может представлять реальную опасность здоровью населения из-за распространения вируса. Отсюда чрезвычайные меры. Другая ситуация — другое законодательство, другие инструменты", — разъяснил дипломат.

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно вступает в силу с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: их стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса увеличится. Ранее страны Балтии и Польша объявили о запрете на въезд россиян с 19 сентября. Финляндия к таким мерам присоединяться не стала, однако сильно сократила количество выдаваемых туристических виз.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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