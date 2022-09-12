https://ria.ru/20220912/festival-1816340358.html
На Кубани состоится фестиваль воздушных шаров
На Кубани состоится фестиваль воздушных шаров - РИА Новости, 12.09.2022
На Кубани состоится фестиваль воздушных шаров
Фестиваль воздушных шаров "Небо Предгорья" пройдёт 17 и 18 сентября в Мостовском районе на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:38
2022-09-12T20:38
2022-09-12T20:38
краснодарский край
мостовский район
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Фестиваль воздушных шаров "Небо Предгорья" пройдёт 17 и 18 сентября в Мостовском районе на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края."Семнадцатого и восемнадцатого сентября в Мостовском районе состоится мероприятие "Небо Предгорья", - говорится в сообщении.В рамках фестиваля жители и гости муниципалитета смогут совершить полет на воздушных шарах.Также организаторы мероприятия запланировали показательные выступления малой авиации, концертную программу и музыкально-световое шоу "Ночное свечение воздушных шаров".Уточняется, что основные события праздника состоятся на аэродроме станицы Андрюки. Концертная программа пройдёт в поселке Мостовском на стадионе.
https://ria.ru/20220829/gastrofestival-1812993272.html
https://ria.ru/20220825/festival-1812177654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мостовский район, краснодарский край, общество
Краснодарский край, Мостовский район, Краснодарский край, Общество