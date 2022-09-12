https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето - РИА Новости, 12.09.2022
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето
За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:27
2022-09-12T23:27
2022-09-12T23:27
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодар
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По данным краевых властей, в курортный сезон на Кубани у автодорог работало 239 площадок с кубанскими овощами и фруктами.Кроме того, на 50 придорожных ярмарках была организована продажа прохладительных напитков, а в 23 торговых точках для удобства автомобилистов установили терминалы для безналичной оплаты.Глава Кубани отметил, что в крае вновь начинают свою работу ярмарки выходного дня, которые также пользуются спросом у жителей региона. В Краснодаре они уже ждут своих посетителей."Ярмарки выходного дня всегда пользуются популярностью. Они позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций", – заключил губернатор.По данным администрации края, большим спросом на ярмарках пользуется молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, соленья, овощи. Также посетителям предлагают продукты, входящие в социально значимую группу: сливочное и подсолнечное масло, яйца, мука, крупы, сахар. Как уточняют краевые власти, за счет того, что продажи организованы напрямую от производителей, цены на ярмарках ниже, чем в розничных магазинах.
https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодар, темрюкский район
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Темрюкский район
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето
На Кубани фермеры продали три тысячи тонн продукции на придорожных ярмарках за лето
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости.
За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил
журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
По данным краевых властей, в курортный сезон на Кубани у автодорог работало 239 площадок с кубанскими овощами и фруктами.
"Работа придорожных ярмарок в курортный сезон стала доброй традицией и визитной карточкой Кубани. Наибольшее число таких объектов были открыты в Темрюкском районе
. Благодаря им жители и гости региона могли приобрести свежую и экологически чистую продукцию. В этом курортном сезоне наши фермеры реализовали порядка 3 тысяч тонн овощей, фруктов и другой сельхозпродукции", – сказал Кондратьев.
Кроме того, на 50 придорожных ярмарках была организована продажа прохладительных напитков, а в 23 торговых точках для удобства автомобилистов установили терминалы для безналичной оплаты.
Глава Кубани отметил, что в крае вновь начинают свою работу ярмарки выходного дня, которые также пользуются спросом у жителей региона. В Краснодаре
они уже ждут своих посетителей.
"Ярмарки выходного дня всегда пользуются популярностью. Они позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций", – заключил губернатор.
По данным администрации края, большим спросом на ярмарках пользуется молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, соленья, овощи. Также посетителям предлагают продукты, входящие в социально значимую группу: сливочное и подсолнечное масло, яйца, мука, крупы, сахар. Как уточняют краевые власти, за счет того, что продажи организованы напрямую от производителей, цены на ярмарках ниже, чем в розничных магазинах.