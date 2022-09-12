https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html

Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето

Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето - РИА Новости, 12.09.2022

Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето

За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T23:27

2022-09-12T23:27

2022-09-12T23:27

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодар

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По данным краевых властей, в курортный сезон на Кубани у автодорог работало 239 площадок с кубанскими овощами и фруктами.Кроме того, на 50 придорожных ярмарках была организована продажа прохладительных напитков, а в 23 торговых точках для удобства автомобилистов установили терминалы для безналичной оплаты.Глава Кубани отметил, что в крае вновь начинают свою работу ярмарки выходного дня, которые также пользуются спросом у жителей региона. В Краснодаре они уже ждут своих посетителей."Ярмарки выходного дня всегда пользуются популярностью. Они позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций", – заключил губернатор.По данным администрации края, большим спросом на ярмарках пользуется молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, соленья, овощи. Также посетителям предлагают продукты, входящие в социально значимую группу: сливочное и подсолнечное масло, яйца, мука, крупы, сахар. Как уточняют краевые власти, за счет того, что продажи организованы напрямую от производителей, цены на ярмарках ниже, чем в розничных магазинах.

https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html

https://ria.ru/20220822/importozameschenie-1811429406.html

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экономика, вениамин кондратьев, краснодар, темрюкский район