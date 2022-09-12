Рейтинг@Mail.ru
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето - РИА Новости, 12.09.2022
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето
За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:27
2022-09-12T23:27
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодар
темрюкский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752610869_0:135:3071:1862_1920x0_80_0_0_883f54047511a81dae6783296e45d2e1.jpg
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По данным краевых властей, в курортный сезон на Кубани у автодорог работало 239 площадок с кубанскими овощами и фруктами.Кроме того, на 50 придорожных ярмарках была организована продажа прохладительных напитков, а в 23 торговых точках для удобства автомобилистов установили терминалы для безналичной оплаты.Глава Кубани отметил, что в крае вновь начинают свою работу ярмарки выходного дня, которые также пользуются спросом у жителей региона. В Краснодаре они уже ждут своих посетителей."Ярмарки выходного дня всегда пользуются популярностью. Они позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций", – заключил губернатор.По данным администрации края, большим спросом на ярмарках пользуется молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, соленья, овощи. Также посетителям предлагают продукты, входящие в социально значимую группу: сливочное и подсолнечное масло, яйца, мука, крупы, сахар. Как уточняют краевые власти, за счет того, что продажи организованы напрямую от производителей, цены на ярмарках ниже, чем в розничных магазинах.
https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html
https://ria.ru/20220822/importozameschenie-1811429406.html
краснодар
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752610869_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_91829c6d777329d6122516af53c23283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вениамин кондратьев, краснодар, темрюкский район
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Темрюкский район
23:27 12.09.2022
 
Фермеры Краснодарского края продали три тысячи тонн продукции за лето

На Кубани фермеры продали три тысячи тонн продукции на придорожных ярмарках за лето

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Фермерская продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. За прошедшее лето фермеры Краснодарского края реализовали около 3 тысяч тонн продукции на придорожных ярмарках, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
По данным краевых властей, в курортный сезон на Кубани у автодорог работало 239 площадок с кубанскими овощами и фруктами.
"Работа придорожных ярмарок в курортный сезон стала доброй традицией и визитной карточкой Кубани. Наибольшее число таких объектов были открыты в Темрюкском районе. Благодаря им жители и гости региона могли приобрести свежую и экологически чистую продукцию. В этом курортном сезоне наши фермеры реализовали порядка 3 тысяч тонн овощей, фруктов и другой сельхозпродукции", – сказал Кондратьев.
Кроме того, на 50 придорожных ярмарках была организована продажа прохладительных напитков, а в 23 торговых точках для удобства автомобилистов установили терминалы для безналичной оплаты.
Глава Кубани отметил, что в крае вновь начинают свою работу ярмарки выходного дня, которые также пользуются спросом у жителей региона. В Краснодаре они уже ждут своих посетителей.
Лейка - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:26Краснодарский край
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов
"Ярмарки выходного дня всегда пользуются популярностью. Они позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций", – заключил губернатор.
По данным администрации края, большим спросом на ярмарках пользуется молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, соленья, овощи. Также посетителям предлагают продукты, входящие в социально значимую группу: сливочное и подсолнечное масло, яйца, мука, крупы, сахар. Как уточняют краевые власти, за счет того, что продажи организованы напрямую от производителей, цены на ярмарках ниже, чем в розничных магазинах.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:42Краснодарский край
Кубань запустит механизм по развитию импортозамещающих производств
 
Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевКраснодарТемрюкский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала