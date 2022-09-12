https://ria.ru/20220912/fabelmans-1816221604.html
Спилберг представил фильм, основанный на его биографии
Спилберг представил фильм, основанный на его биографии - РИА Новости, 12.09.2022
Спилберг представил фильм, основанный на его биографии
Вышел трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга, пишет Collider. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:27
2022-09-12T15:27
2022-09-12T15:27
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга, пишет Collider. Лента отчасти основана на биографии режиссера. Главный герой — Сэмми Фабельман. В ролике показано, как он еще будучи ребенком оказывался очарован магией кино и начинает снимать свои фильмы. Также в трейлере рассказывается о семье Сэмми. Его мама поощряла увлечение мальчика искусством. Для более практичного отца любовь сына к фильмам была всего лишь хобби. Сэмми же решил посвятить свою жизнь кинематографу.В картине снимались Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и другие. Одну из ролей исполнил культовый режиссер Дэвид Линч. Спилберг известен по таким проектам, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Парк юрского периода", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана". Недавно он представил свою версию знаменитого мюзикла "Вестсайдская история".Мировая премьера фильма "Фабельманы" состоялась на днях на кинофестивале в Торонто.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, стивен спилберг, знаменитости, звезды, мишель уильямс, сет роген, дэвид линч
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Стивен Спилберг, Знаменитости, звезды, Мишель Уильямс, Сет Роген, Дэвид Линч
Спилберг представил фильм, основанный на его биографии
Вышел трейлер фильма "Фабельманы" Спилберга, отчасти основанного на биографии режиссера
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Вышел трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга, пишет
Collider.
Лента отчасти основана на биографии режиссера. Главный герой — Сэмми Фабельман. В ролике показано, как он еще будучи ребенком оказывался очарован магией кино и начинает снимать свои фильмы.
Также в трейлере рассказывается о семье Сэмми. Его мама поощряла увлечение мальчика искусством. Для более практичного отца любовь сына к фильмам была всего лишь хобби. Сэмми же решил посвятить свою жизнь кинематографу.
В картине снимались Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и другие. Одну из ролей исполнил культовый режиссер Дэвид Линч.
Спилберг известен по таким проектам, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Парк юрского периода", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана". Недавно он представил свою версию знаменитого мюзикла "Вестсайдская история".
Мировая премьера фильма "Фабельманы" состоялась на днях на кинофестивале в Торонто.