https://ria.ru/20220912/fabelmans-1816221604.html

Спилберг представил фильм, основанный на его биографии

Спилберг представил фильм, основанный на его биографии - РИА Новости, 12.09.2022

Спилберг представил фильм, основанный на его биографии

Вышел трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга, пишет Collider. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:27

2022-09-12T15:27

2022-09-12T15:27

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга, пишет Collider. Лента отчасти основана на биографии режиссера. Главный герой — Сэмми Фабельман. В ролике показано, как он еще будучи ребенком оказывался очарован магией кино и начинает снимать свои фильмы. Также в трейлере рассказывается о семье Сэмми. Его мама поощряла увлечение мальчика искусством. Для более практичного отца любовь сына к фильмам была всего лишь хобби. Сэмми же решил посвятить свою жизнь кинематографу.В картине снимались Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и другие. Одну из ролей исполнил культовый режиссер Дэвид Линч. Спилберг известен по таким проектам, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Парк юрского периода", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана". Недавно он представил свою версию знаменитого мюзикла "Вестсайдская история".Мировая премьера фильма "Фабельманы" состоялась на днях на кинофестивале в Торонто.

https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, стивен спилберг, знаменитости, звезды, мишель уильямс, сет роген, дэвид линч