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Приостановка упрощенного визового режима с ЕС: что изменится для россиян - РИА Новости, 12.09.2022
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Приостановка упрощенного визового режима с ЕС: что изменится для россиян
Приостановка упрощенного визового режима с ЕС: что изменится для россиян - РИА Новости, 12.09.2022
Приостановка упрощенного визового режима с ЕС: что изменится для россиян
Решение ЕС о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией вступает в силу 12 сентября. Этот режим позволял нашим гражданам получать "шенген"... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:57
2022-09-12T13:57
инфографика
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
визы
шенгенская виза
европа
туризм
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Решение ЕС о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией вступает в силу 12 сентября. Этот режим позволял нашим гражданам получать "шенген" быстрее и дешевле. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменится плата за въезд в Евросоюз, перечень предоставляемых для визы документов и срок рассмотрения заявки.
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, визы, шенгенская виза, европа, туризм, путешествия, инфографика
Инфографика, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Визы, Шенгенская виза, Европа, Туризм, Путешествия
13:57 12.09.2022
 

Приостановка упрощенного визового режима с ЕС: что изменится для россиян

Читать ria.ru в
Решение ЕС о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией вступает в силу 12 сентября. Этот режим позволял нашим гражданам получать "шенген" быстрее и дешевле. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменится плата за въезд в Евросоюз, перечень предоставляемых для визы документов и срок рассмотрения заявки.
 
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