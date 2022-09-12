https://ria.ru/20220912/evropa-1816245295.html

СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России

СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России - РИА Новости, 12.09.2022

СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России

В США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:29

2022-09-12T15:29

2022-09-12T15:29

экономика

сша

евросоюз

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Риск (раскола в Европе) реален... граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников.Согласно источникам, приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Американские чиновники внимательно следили за антиправительственным митингом в Праге в начале сентября и продолжают наблюдать за ситуацией на континенте, отмечает телеканал.Западные должностные лица признают, что многое будет зависеть от погодных условий. По мнению чиновника, ознакомленного с данными западной разведки, запасов газа может будет достаточно, если зима будет теплой. Но, как отмечает источник, ни о чем нельзя говорить наверняка. "Европе будет больно. Посмотрим, насколько суровой будет зима", - подытожил источник.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, евросоюз, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии