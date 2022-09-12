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СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России - РИА Новости, 12.09.2022
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СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России
СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России - РИА Новости, 12.09.2022
СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России
В США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:29
2022-09-12T15:29
экономика
сша
евросоюз
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Риск (раскола в Европе) реален... граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников.Согласно источникам, приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Американские чиновники внимательно следили за антиправительственным митингом в Праге в начале сентября и продолжают наблюдать за ситуацией на континенте, отмечает телеканал.Западные должностные лица признают, что многое будет зависеть от погодных условий. По мнению чиновника, ознакомленного с данными западной разведки, запасов газа может будет достаточно, если зима будет теплой. Но, как отмечает источник, ни о чем нельзя говорить наверняка. "Европе будет больно. Посмотрим, насколько суровой будет зима", - подытожил источник.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
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экономика, сша, евросоюз, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, США, Евросоюз, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
15:29 12.09.2022
 
СМИ: США опасаются, что Европа сменит позицию по России

CNN: в Белом доме опасаются, что Европа сменит позицию по России из-за энергокризиса

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Риск (раскола в Европе) реален... граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников.
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Согласно источникам, приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Американские чиновники внимательно следили за антиправительственным митингом в Праге в начале сентября и продолжают наблюдать за ситуацией на континенте, отмечает телеканал.
Западные должностные лица признают, что многое будет зависеть от погодных условий. По мнению чиновника, ознакомленного с данными западной разведки, запасов газа может будет достаточно, если зима будет теплой. Но, как отмечает источник, ни о чем нельзя говорить наверняка. "Европе будет больно. Посмотрим, насколько суровой будет зима", - подытожил источник.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаСШАЕвросоюзРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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