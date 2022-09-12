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ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД - РИА Новости, 12.09.2022
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ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД
ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД - РИА Новости, 12.09.2022
ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД
ЕС отказывается снимать ограничения на поставку сельскохозяйственной продукции, в очередной раз проявив недобросовестный подход, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:35
2022-09-12T14:21
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЕС отказывается снимать ограничения на поставку сельскохозяйственной продукции, в очередной раз проявив недобросовестный подход, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя продуктовую сделку."Анализ выполнения (меморандума - ред.) свидетельствует о том, что в очередной раз наши партнеры проявили недобросовестный подход. И если смотреть на статистку маршрутов судов, то очевидно, что более 87% идёт отнюдь не в беднейшие страны, где реально существует угроза голода, а в страны ЕС и другие страны, которые к голодающим никак не относятся. Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", - пояснил замминистра.
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
12:35 12.09.2022 (обновлено: 14:21 12.09.2022)
 
ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД

Замглавы МИД: ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЕС отказывается снимать ограничения на поставку сельскохозяйственной продукции, в очередной раз проявив недобросовестный подход, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя продуктовую сделку.
"Анализ выполнения (меморандума - ред.) свидетельствует о том, что в очередной раз наши партнеры проявили недобросовестный подход. И если смотреть на статистку маршрутов судов, то очевидно, что более 87% идёт отнюдь не в беднейшие страны, где реально существует угроза голода, а в страны ЕС и другие страны, которые к голодающим никак не относятся. Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", - пояснил замминистра.
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