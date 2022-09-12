https://ria.ru/20220912/es-1816147988.html

ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД

ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД - РИА Новости, 12.09.2022

ЕС отказался снять ограничения на поставку сельхозпродукции, заявил МИД

ЕС отказывается снимать ограничения на поставку сельскохозяйственной продукции, в очередной раз проявив недобросовестный подход, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:35

2022-09-12T12:35

2022-09-12T14:21

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЕС отказывается снимать ограничения на поставку сельскохозяйственной продукции, в очередной раз проявив недобросовестный подход, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя продуктовую сделку."Анализ выполнения (меморандума - ред.) свидетельствует о том, что в очередной раз наши партнеры проявили недобросовестный подход. И если смотреть на статистку маршрутов судов, то очевидно, что более 87% идёт отнюдь не в беднейшие страны, где реально существует угроза голода, а в страны ЕС и другие страны, которые к голодающим никак не относятся. Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", - пояснил замминистра.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире