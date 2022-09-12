https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

Последнее предупреждение Путина

Последнее предупреждение Путина - РИА Новости, 12.09.2022

Последнее предупреждение Путина

После долгих и мучительных переговоров, на которых лидеры западных стран пытались сложить дважды два и получить восемь, Брюссель отказался от идеи установления... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:01

авторы

владимир путин

европа

россия

брюссель

евросоюз

северный поток — 2

brent

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После долгих и мучительных переговоров, на которых лидеры западных стран пытались сложить дважды два и получить восемь, Брюссель отказался от идеи установления потолка цен на российский природный газ. Вслед за введением полного запрета на покупку российского угля 15 августа и недавним введением ограничения на российскую нефть — что привело лишь к очередному скачку цен — Евросоюзу предстояло держать, пожалуй, самый главный экзамен. Сегодня можно констатировать, что европейская коммуналка его торжественно провалила и львиная доля вины за это лежит на одном-единственном человеке.Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства жителей нашей планеты. Всемирная паутина вмещает в себя бесконечное количество виртуальных миров, мнений и лидеров, повелевающих умами. Отдельным видом творчества можно считать шутки о личности Владимира Путина, которого россияне с изрядной долей иронии величают темным властелином, который виноват во всех проблемах Запада, что, впрочем, явно следует из публикаций зарубежной прессы последних двух десятилетий. Российский президент виноват всегда и во всех бедах западного обывателя, будь то внезапный снегопад в Техасе или стремительная исламизация Европы. Неизвестный острослов в свое время резюмировал неизбывную и перманентную вину Владимира Владимировича, переложив детскую считалочку в формат "кошка бросила котят, это Путин виноват". Следует отметить, что в этой шутке есть лишь доля шутки, а все остальное — результаты попыток игр с Россией по своим правилам, а чаще без.Отечественные политологи, да и просто наблюдательные граждане давно отметили одну особенность нашего президента. Владимир Путин, которого многие горячие патриотические головы частенько обвиняют в излишней мягкости, действительно выстраивает свою политику и общение с зарубежными коллегами на основе философии столь милого президентскому сердцу дзюдо. Путина нужно слушать крайне внимательно, президент ни одного слова не говорит просто так, а за тонкой вуалью формулировок прячется массивный смысл. Упомянутая же выше особенность заключается в том, что каждое следующее предложение Владимира Владимировича, как автора внешнеполитического курса и избранного проводника державной воли, всегда хуже предыдущего. Причем намного хуже, а условия кратно жестче.Если мысленно пролистать хронику прошлых шести месяцев, то будет очень хорошо видно, что Россия до последнего уходила от прямого конфликта в сфере поставок энергоресурсов, всячески подчеркивая нежелание политизации этого вопроса и продвигая тезис сохранения действующих цепочек поставок, а также торгово-финансовых связей. Поставки угля, нефти и природного газа шли бесперебойно до последнего момента, пока Евросоюз своим решением не стал запираться внутри раковины эмбарго, провоцируя и усугубляя транснациональный экономический кризис.Путин раз за разом со всевозможных площадок и трибун повторял, что Россия не ищет конфронтации, более того, предлагает еще больше обезопасить Европу от колебаний цен на энергоносители и рыночных катаклизмов, запустив в работу "Северный поток — 2". Но слова российского лидера как будто огибали головы глав европейских государств либо же их смысл застила клиническая русофобия.Поскольку наш президент любит красочные и понятные ассоциации, мы тоже позволим себе некоторую вольность.Вся эпопея с попытками отказа от российских энергоносителей изначально была направлена не на реальную смену вектора импорта в Европу, на самом деле нашу страну проверяли на крепость коленок. Выстоим или нет, испугаемся или не моргнем, сдадим назад или упремся лбом. События, произошедшие с февраля, показали, что экономика наша вполне устойчива, рубль укрепился по отношению к доллару, а излюбленные шутки русофобов про немытую Россию теперь гораздо более применимы к коллективному Западу. И потому Владимир Путин, просчитывающий ритм поединка и выдерживающий паузы в два-три месяца, ронял в европейские уши предупреждения. И раз за разом их условия были все более невыгодными.Введение эмбарго на поставки российского угля привели к рекордному росту цен на данный вид топлива. Хлынувший в Европу после затяжной перенастройки логистики австралийский уголь стоит около 350 долларов за тонну, хотя еще год назад 140 долларов считались чуть ли не пределом мечтаний углетрейдеров.Брюссель это прекрасно видел и потому к вопросу импорта нефти подошел гораздо более пугливо.После продолжительных споров потолок закупочных цен таки был введен, что возымело эффект, ровно обратный ожидаемому. Цены за бочку черной жидкости поползли вверх, а отдельные аналитики в США прогнозируют стоимость нефти марки Brent на уровне 100-110 долларов за баррель. Российская нефть торгуется с дисконтом, но если подобные прогнозы хотя бы частично реализуются, для наших нефтяников это будет означать даже не выход на предел окупаемости, это однозначно принесет дополнительную прибыль. Кроме того, не стоит забывать, что российская нефть в том или ином документальном виде все равно идет в Европу. Достаточно вспомнить совершенно анекдотическую ситуацию с внезапным появлением латвийской нефти марки Latvia Blend, которая, по сути, является все той же российской, только смешанной с "демократическими" сортами. И продается она, что характерно, уже без всяких дисконтов.Природный газ и вовсе является ключевым ресурсом, зависимость Европы от которого столь велика, что полгода мытарств Брюсселя так и не помогли найти альтернативные источники поставок. По этой причине, невзирая на все успокоительные призывы, европейцы не очень-то верят в то, что зима пройдет в сытости и тепле. Последние недели были отмечены целым рядом демонстраций, на которых жители требовали свернуть санкционную войну с русскими, сесть за стол переговоров и, главное, запустить "Северный поток — 2". Так было в Вене, аналогичные требования звучали в Лейпциге и Лубмине, что в земле Мекленбург.На фоне волны народного возмущения крайне показательны результаты голосования о вводе потолка цен на импортируемый из России газ.За введение ценовых ограничений высказались: Франция, Эстония, Финляндия, Дания, Нидерланды, Литва, Ирландия, Испания и Швеция. Из всех желающих обострения конфронтации и новых экспериментов над рынком российский газ получают только испанцы и шведы.Против высказались: Венгрия, Словакия, Чехия, Сербия, Австрия, Греция, Германия, Италия, Бельгия, Норвегия и Польша. Абсолютно все страны из данного списка (за исключением Норвегии) в той или иной степени зависимы от российских поставок.Особо примечательной здесь является позиция поляков, которые всегда первыми показательно вводили антироссийские ограничения, но на пороге осенних дождей и по результатам экспериментов с углем Варшава радикально остудила накал риторики. С Норвегией все еще проще и прозаичнее. Северяне до недавнего времени были вторым ключевым поставщиком газа в Евросоюз, и им как производителю, на которого сегодня к тому же агрессивно давит Брюссель с требованием поставлять еще больше, вовсе не улыбается перспектива однажды повторить судьбу русских экспортеров. Доктрина западного права прецедентна, и однажды созданное правило легко может ударить по норвежским компаниям, которые хотят реализовывать свой крайне востребованный товар по рыночным ценам, а не по желанию европейского коллектива.Отдельно стоит упомянуть и позицию Будапешта, который с упорством носорога продвигает сугубо логичный провенгерский курс. Не успела европейская общественность пережить пощечину в виде разрешения на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш", которое системно блокировалось Евросоюзом на протяжении почти десятилетия, как венгры в очередной раз пошли вразрез с общей повесткой, выступив застрельщиком среди отказников голосования. Газовая проблема стоит настолько остро и постоянная неуступчивость мадьяр столь сильно раздражает соседей, что на днях чешский министр по европейским вопросам Микулаш Беком в эфире радиостанции Český rozhlas Plus заявил, что уже в ближайшей перспективе это может привести к выходу Венгрии из состава ЕС. А ведь мы не зря упомянули прецедентность западного права. Бегство венгров даст индульгенцию любой другой стране, которая решит строить собственную независимую политику.Старый Свет, чья валюта сегодня едва-едва конкурирует с долларом, вплотную приблизился к черте, стоя у которой нужно принять однозначное решение: войти в зимний штопор в условиях нехватки ресурсов и поражающих воображение цен либо прочистить уши и прислушаться к словам президента России.Судя по результатам голосования, у значительной части стран Евросоюза внезапно восстановился слух.

https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

https://ria.ru/20220719/bumerang-1803371735.html

https://ria.ru/20220902/putin-1813919513.html

европа

россия

брюссель

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авторы, владимир путин, европа, россия, брюссель, евросоюз, северный поток — 2, brent, аэс "пакш"