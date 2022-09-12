https://ria.ru/20220912/energodefitsit-1816084623.html
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита - РИА Новости, 12.09.2022
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:21
2022-09-12T06:21
2022-09-12T06:21
владимир рогов
россия
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811783970_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_f8750d0a26546430385711092852a999.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет."Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Россия уже пришла на помощь региону после того, как украинская сторона перекрыла поставки газа."Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220911/elektrichestvo-1815966664.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811783970_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95161777b98d2643ad63bcda1905b48d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, россия, запорожская область, в мире
Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, В мире
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита
Член ГСА Запорожской области Рогов допустил обращение к России в случае энергодефицита
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет.
"Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Россия уже пришла на помощь региону после того, как украинская сторона перекрыла поставки газа.
"Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом", - подчеркнул Рогов.