Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/energodefitsit-1816084623.html
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита - РИА Новости, 12.09.2022
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:21
2022-09-12T06:21
владимир рогов
россия
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811783970_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_f8750d0a26546430385711092852a999.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет."Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Россия уже пришла на помощь региону после того, как украинская сторона перекрыла поставки газа."Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220911/elektrichestvo-1815966664.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811783970_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95161777b98d2643ad63bcda1905b48d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, россия, запорожская область, в мире
Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, В мире
06:21 12.09.2022
 
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита

Член ГСА Запорожской области Рогов допустил обращение к России в случае энергодефицита

© РИА НовостиЛЭП в пригороде Мелитополя
ЛЭП в пригороде Мелитополя
© РИА Новости
ЛЭП в пригороде Мелитополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет.
"Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Россия уже пришла на помощь региону после того, как украинская сторона перекрыла поставки газа.
"Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом", - подчеркнул Рогов.
Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 11:38
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения
 
Владимир РоговРоссияЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала