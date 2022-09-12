https://ria.ru/20220912/energodefitsit-1816084623.html

В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита

В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита - РИА Новости, 12.09.2022

В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T06:21

2022-09-12T06:21

2022-09-12T06:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет."Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Россия уже пришла на помощь региону после того, как украинская сторона перекрыла поставки газа."Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220911/elektrichestvo-1815966664.html

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Максим Горбачев

владимир рогов, россия, запорожская область, в мире