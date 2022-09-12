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Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России - РИА Новости, 12.09.2022
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Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России
Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России - РИА Новости, 12.09.2022
Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России
Электроснабжение Энергодара и близлежащих регионов обеспечивается через подстанции, через которые идет электроэнергия с территории РФ, сообщил глава... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:46
2022-09-12T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Электроснабжение Энергодара и близлежащих регионов обеспечивается через подстанции, через которые идет электроэнергия с территории РФ, сообщил глава администрации города Александр Волга."На данный момент генерация полностью прекращена, приходит со стороны Киева по участку ЛЭП электричество исключительно для обеспечения нужд самой атомной электростанции. Все обеспечение близлежащих регионов и самого города Энергодара переключено на подстанции, через которые идет электрический ток из Российской Федерации", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.
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запорожская область
энергодар
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в мире, запорожская область, энергодар, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Россия
11:46 12.09.2022
 
Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России

Глава ВГА Энергодара Волга: электроснабжение Энергодара обеспечивают из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Электроснабжение Энергодара и близлежащих регионов обеспечивается через подстанции, через которые идет электроэнергия с территории РФ, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"На данный момент генерация полностью прекращена, приходит со стороны Киева по участку ЛЭП электричество исключительно для обеспечения нужд самой атомной электростанции. Все обеспечение близлежащих регионов и самого города Энергодара переключено на подстанции, через которые идет электрический ток из Российской Федерации", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарРоссия
 
 
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