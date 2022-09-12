https://ria.ru/20220912/energodar-1816128955.html

Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России

Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России - РИА Новости, 12.09.2022

Электроснабжение Энергодара обеспечивают из России

Электроснабжение Энергодара и близлежащих регионов обеспечивается через подстанции, через которые идет электроэнергия с территории РФ, сообщил глава... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:46

2022-09-12T11:46

2022-09-12T11:46

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энергодар

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Электроснабжение Энергодара и близлежащих регионов обеспечивается через подстанции, через которые идет электроэнергия с территории РФ, сообщил глава администрации города Александр Волга."На данный момент генерация полностью прекращена, приходит со стороны Киева по участку ЛЭП электричество исключительно для обеспечения нужд самой атомной электростанции. Все обеспечение близлежащих регионов и самого города Энергодара переключено на подстанции, через которые идет электрический ток из Российской Федерации", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.

https://ria.ru/20220912/zaes-1816119143.html

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, энергодар, россия