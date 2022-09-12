https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816225670.html
Путин назвал приоритет для российской экономики
Путин назвал приоритет для российской экономики - РИА Новости, 12.09.2022
Путин назвал приоритет для российской экономики
Одним из приоритетов России является сохранение макроэкономической стабильности, есть и споры - чему уделить больше внимания, куда направить больше средств и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:56
2022-09-12T14:56
2022-09-12T14:56
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одним из приоритетов России является сохранение макроэкономической стабильности, есть и споры - чему уделить больше внимания, куда направить больше средств и где создать подушку безопасности, как ее создать в новых условиях, заявил президент России Владимир Путин."И конечно же, наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Есть как раз у нас, это обычное дело, и споры - чему уделить больше внимания, куда больше направить средств, где больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать в новых условиях и что такое подушка безопасности в современных условиях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин назвал приоритет для российской экономики
Президент Путин назвал сохранение макроэкономической стабильности приоритетом для России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одним из приоритетов России является сохранение макроэкономической стабильности, есть и споры - чему уделить больше внимания, куда направить больше средств и где создать подушку безопасности, как ее создать в новых условиях, заявил президент России Владимир Путин.
"И конечно же, наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Есть как раз у нас, это обычное дело, и споры - чему уделить больше внимания, куда больше направить средств, где больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать в новых условиях и что такое подушка безопасности в современных условиях", - сказал Путин.