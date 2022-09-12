https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816225670.html

Путин назвал приоритет для российской экономики

Путин назвал приоритет для российской экономики - РИА Новости, 12.09.2022

Путин назвал приоритет для российской экономики

Одним из приоритетов России является сохранение макроэкономической стабильности, есть и споры - чему уделить больше внимания, куда направить больше средств и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:56

2022-09-12T14:56

2022-09-12T14:56

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одним из приоритетов России является сохранение макроэкономической стабильности, есть и споры - чему уделить больше внимания, куда направить больше средств и где создать подушку безопасности, как ее создать в новых условиях, заявил президент России Владимир Путин."И конечно же, наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Есть как раз у нас, это обычное дело, и споры - чему уделить больше внимания, куда больше направить средств, где больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать в новых условиях и что такое подушка безопасности в современных условиях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия