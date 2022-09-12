https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816189996.html

Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста

Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста - РИА Новости, 12.09.2022

Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста

Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:56

2022-09-12T13:56

2022-09-12T14:05

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин."Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин