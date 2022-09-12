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Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста - РИА Новости, 12.09.2022
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Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста - РИА Новости, 12.09.2022
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста
Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:56
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россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин."Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
13:56 12.09.2022 (обновлено: 14:05 12.09.2022)
 
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста

Президент Путин заявил, что российская экономика выходит на траекторию роста

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин.
"Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
10:39
На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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