https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816189996.html
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста - РИА Новости, 12.09.2022
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста
Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:56
2022-09-12T13:56
2022-09-12T14:05
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин."Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
13:56 12.09.2022 (обновлено: 14:05 12.09.2022)
Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста
Президент Путин заявил, что российская экономика выходит на траекторию роста
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин.
"Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.