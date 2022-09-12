https://ria.ru/20220912/egorov-1816073249.html
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.09.2022
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 84,9% голосов после обработки 95,03% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:21
2022-09-12T01:21
2022-09-12T01:21
политика
тамбовская область
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561450_0:15:1200:691_1920x0_80_0_0_4343651e83e13c282a3f251deda1b464.jpg
ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 84,9% голосов после обработки 95,03% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тамбовской области.Андрей Жидков набрал 6,74%, Павел Плотников - 3,33%, Олег Морозов - 2,44% и Сергей Малинкович - 1,56%.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816012652.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561450_47:0:1114:800_1920x0_80_0_0_fcd9eed3984c9daa9394ab187d7ef4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тамбовская область, единый день голосования — 2022
Политика, Тамбовская область, Единый день голосования — 2022
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области
Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 84,9 процента голосов