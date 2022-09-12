https://ria.ru/20220912/dtp-1816321537.html
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие
Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:10
2022-09-12T19:10
2022-09-12T19:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла возле дома 38 на проспекте Вернадского."Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью", - рассказали в пресс-службе.Как сообщил РИА Новости источник, пострадавшие - фельдшер и врач, травмы у них нетяжелые.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
19:10 12.09.2022 (обновлено: 19:12 12.09.2022)
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие
Скорая столкнулась с грузовиком на западе Москвы, пострадали фельдшер и врач
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла возле дома 38 на проспекте Вернадского.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник, пострадавшие - фельдшер и врач, травмы у них нетяжелые.