https://ria.ru/20220912/dtp-1816321537.html

В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие

В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2022

В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие

Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:10

2022-09-12T19:10

2022-09-12T19:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла возле дома 38 на проспекте Вернадского."Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью", - рассказали в пресс-службе.Как сообщил РИА Новости источник, пострадавшие - фельдшер и врач, травмы у них нетяжелые.

https://ria.ru/20220911/dtp-1816015626.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва