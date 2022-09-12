Рейтинг@Mail.ru
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/dtp-1816321537.html
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие
Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:10
2022-09-12T19:12
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла возле дома 38 на проспекте Вернадского."Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью", - рассказали в пресс-службе.Как сообщил РИА Новости источник, пострадавшие - фельдшер и врач, травмы у них нетяжелые.
https://ria.ru/20220911/dtp-1816015626.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
19:10 12.09.2022 (обновлено: 19:12 12.09.2022)
 
В Москве столкнулись скорая и грузовик, есть пострадавшие

Скорая столкнулась с грузовиком на западе Москвы, пострадали фельдшер и врач

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла возле дома 38 на проспекте Вернадского.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник, пострадавшие - фельдшер и врач, травмы у них нетяжелые.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 16:50
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала