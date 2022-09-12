https://ria.ru/20220912/dron-1816301300.html

ВС Тайваня выпустили сигнальные ракеты по подлетевшему к острову дрону

ВС Тайваня выпустили сигнальные ракеты по подлетевшему к острову дрону - РИА Новости, 12.09.2022

ВС Тайваня выпустили сигнальные ракеты по подлетевшему к острову дрону

ВС Тайваня в понедельник зафиксировали приближение беспилотника к островам Цзиньмэнь, подконтрольным Тайбэю, военные выпустили в его сторону предупредительные... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:00

2022-09-12T18:00

2022-09-12T18:00

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

фуцзянь

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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. ВС Тайваня в понедельник зафиксировали приближение беспилотника к островам Цзиньмэнь, подконтрольным Тайбэю, военные выпустили в его сторону предупредительные сигнальные ракеты, сообщает министерство обороны Тайваня."Сегодня, 12 сентября, в 7.37 вечера (14.37 по мск - ред.) был обнаружен беспилотник, он вошел в воздушное пространство в районе запрещенных вод у острова Цаоюй (входит в архипелаг Цзиньмэнь - ред.)", - говорится в сообщении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.Сообщается, что военные выпустили предупредительные сигнальные ракеты, после чего беспилотник удалился. Как выглядел дрон и кому он принадлежал, не уточняется.В конце августа тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого вооруженные силы Тайваня ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220906/vooruzheniya-1814965859.html

https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

тайвань

китай

фуцзянь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, фуцзянь