https://ria.ru/20220912/doppodderzhka-1816171849.html

Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО

Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО - РИА Новости, 12.09.2022

Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО

Проект строительства международной арктической станции "Снежинка" получит дополнительную финансовую поддержку от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО),... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:27

2022-09-12T13:27

2022-09-12T13:27

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

россия

дмитрий ливанов

главгосэкспертиза

московский физико-технический институт

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

арктика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Проект строительства международной арктической станции "Снежинка" получит дополнительную финансовую поддержку от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов по итогам встречи на Восточном экономическом форуме с ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым и исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики Юрием Васильевым.Темой встречи стала реализация совместного проекта по созданию арктической станции "Снежинка", которой на форуме был посвящен отдельный презентационный стенд, сообщает пресс-служба губернатора региона."По итогам встречи с руководством МФТИ губернатор поддержал необходимость дополнительного финансирования проекта на текущем этапе его реализации. Также на форуме губернатор рассказал, что научная станция интересна международным партнерам для совместного исследования Арктики", - говорится в сообщении.Сейчас проект строительства научной станции проходит госэкспертизу, заключение по которой, как отметил губернатор, ожидается до конца 2022 года.Проектирование "Снежинки" велось за счет автономного округа."Снежинку" возведут в 20 километрах от поселка Харп на восточных склонах Полярного Урала в предгорьях горного массива Рай-Из на берегу Нефритового озера. Международный научный полигон будет работать круглогодично и использовать передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Ямало-Ненецкий автономный округ, Минобрнауки России и МФТИ.

https://ria.ru/20220615/arktika-1795372600.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/laboratoriya-1760555140.html

https://ria.ru/20210513/arktika-1732062397.html

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арктика

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Алёна Пава

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Алёна Пава

дмитрий артюхов, россия, дмитрий ливанов, главгосэкспертиза, московский физико-технический институт, ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)