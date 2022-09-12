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Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО - РИА Новости, 12.09.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220912/doppodderzhka-1816171849.html
Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО
Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО - РИА Новости, 12.09.2022
Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО
Проект строительства международной арктической станции "Снежинка" получит дополнительную финансовую поддержку от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО),... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:27
2022-09-12T13:27
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
россия
дмитрий ливанов
главгосэкспертиза
московский физико-технический институт
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
арктика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Проект строительства международной арктической станции "Снежинка" получит дополнительную финансовую поддержку от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов по итогам встречи на Восточном экономическом форуме с ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым и исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики Юрием Васильевым.Темой встречи стала реализация совместного проекта по созданию арктической станции "Снежинка", которой на форуме был посвящен отдельный презентационный стенд, сообщает пресс-служба губернатора региона."По итогам встречи с руководством МФТИ губернатор поддержал необходимость дополнительного финансирования проекта на текущем этапе его реализации. Также на форуме губернатор рассказал, что научная станция интересна международным партнерам для совместного исследования Арктики", - говорится в сообщении.Сейчас проект строительства научной станции проходит госэкспертизу, заключение по которой, как отметил губернатор, ожидается до конца 2022 года.Проектирование "Снежинки" велось за счет автономного округа."Снежинку" возведут в 20 километрах от поселка Харп на восточных склонах Полярного Урала в предгорьях горного массива Рай-Из на берегу Нефритового озера. Международный научный полигон будет работать круглогодично и использовать передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Ямало-Ненецкий автономный округ, Минобрнауки России и МФТИ.
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дмитрий артюхов, россия, дмитрий ливанов, главгосэкспертиза, московский физико-технический институт, ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Россия, Дмитрий Ливанов, Главгосэкспертиза, Московский физико-технический институт, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Арктика, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
13:27 12.09.2022
 

Арктическая станция "Снежинка" получит допподдержку от ЯНАО

© Институт арктических технологий МФТИПроект международной арктической станции "Снежинка"
Проект международной арктической станции Снежинка
© Институт арктических технологий МФТИ
Проект международной арктической станции "Снежинка"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Проект строительства международной арктической станции "Снежинка" получит дополнительную финансовую поддержку от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов по итогам встречи на Восточном экономическом форуме с ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым и исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики Юрием Васильевым.
Темой встречи стала реализация совместного проекта по созданию арктической станции "Снежинка", которой на форуме был посвящен отдельный презентационный стенд, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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"По итогам встречи с руководством МФТИ губернатор поддержал необходимость дополнительного финансирования проекта на текущем этапе его реализации. Также на форуме губернатор рассказал, что научная станция интересна международным партнерам для совместного исследования Арктики", - говорится в сообщении.
Сейчас проект строительства научной станции проходит госэкспертизу, заключение по которой, как отметил губернатор, ожидается до конца 2022 года.
"Идет активная работа с Главгосэкспертизой. Проект очень нестандартный, уникальный, его цель в том, чтобы апробировать новые подходы. До конца года, за осень, мы должны получить заключение госэкспертизы", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Проектирование "Снежинки" велось за счет автономного округа.
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"Снежинку" возведут в 20 километрах от поселка Харп на восточных склонах Полярного Урала в предгорьях горного массива Рай-Из на берегу Нефритового озера. Международный научный полигон будет работать круглогодично и использовать передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Ямало-Ненецкий автономный округ, Минобрнауки России и МФТИ.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховРоссияДмитрий ЛивановГлавгосэкспертизаМосковский физико-технический институтЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)АрктикаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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