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ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/donetsk-1816275730.html
ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении
ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении
Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:45
2022-09-12T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волноваха
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.По его словам, артиллерийские соединения сорвали попытки противника перегруппироваться и уничтожили направлявшееся к нему подкрепление.В свою очередь, союзные силы успешно продвигаются в районе Донецка и Волновахи.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
волноваха
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, волноваха, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
16:45 12.09.2022 (обновлено: 17:29 12.09.2022)
 
ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении

Народная милиция ДНР: Донецкое направление находится под контролем, противник несет потери

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военные передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области
Российские военные передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военные передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, артиллерийские соединения сорвали попытки противника перегруппироваться и уничтожили направлявшееся к нему подкрепление.

"Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понес потери в живой силе и технике", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, союзные силы успешно продвигаются в районе Донецка и Волновахи.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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