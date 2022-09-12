16:45 12.09.2022 (обновлено: 17:29 12.09.2022)
ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении
Народная милиция ДНР: Донецкое направление находится под контролем, противник несет потери
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военные передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области
Российские военные передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, артиллерийские соединения сорвали попытки противника перегруппироваться и уничтожили направлявшееся к нему подкрепление.
"Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понес потери в живой силе и технике", — сказал собеседник агентства.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.