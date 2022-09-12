https://ria.ru/20220912/donetsk-1816275730.html

ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении

ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении - РИА Новости, 12.09.2022

ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении

Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:45

2022-09-12T16:45

2022-09-12T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волноваха

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.По его словам, артиллерийские соединения сорвали попытки противника перегруппироваться и уничтожили направлявшееся к нему подкрепление.В свою очередь, союзные силы успешно продвигаются в районе Донецка и Волновахи.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волноваха

донецк (днр)

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, волноваха, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины