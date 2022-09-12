https://ria.ru/20220912/donetsk-1816130822.html

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 12.09.2022

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель получил ранение, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:51

2022-09-12T11:51

2022-09-12T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672294_0:334:2812:1916_1920x0_80_0_0_0d294bb71955d4e18e4141b47ad0c2a0.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Кировском районе Донецка по улице Кирова мужчина 1953 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1. С ранением доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон