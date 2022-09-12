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В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/donetsk-1816130822.html
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 12.09.2022
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель получил ранение, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:51
2022-09-12T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
оон
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Кировском районе Донецка по улице Кирова мужчина 1953 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1. С ранением доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, ООН
11:51 12.09.2022 (обновлено: 11:52 12.09.2022)
 
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток", сброшенной украинскими войсками

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В Кировском районе Донецка по улице Кирова мужчина 1953 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1. С ранением доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаООН
 
 
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