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В ДНР 6500 абонентов остались без света - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/dnr-1816098019.html
В ДНР 6500 абонентов остались без света
В ДНР 6500 абонентов остались без света - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР 6500 абонентов остались без света
В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:35
2022-09-12T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
полтавская область
донецкая народная республика
харьковская область
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики."По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 12 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 92 трансформаторных подстанции, 6500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220912/elektrichestvo-1816086169.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, полтавская область, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Полтавская область, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
09:35 12.09.2022 (обновлено: 09:40 12.09.2022)
 
В ДНР 6500 абонентов остались без света

Минугля ДНР: в республике 6500 абонентов остались без света

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 12 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 92 трансформаторных подстанции, 6500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
07:13
Госдеп связал блэкауты на Украине с действиями России в рамках спецоперации
Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоПолтавская областьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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