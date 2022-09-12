https://ria.ru/20220912/dnr-1816098019.html
В ДНР 6500 абонентов остались без света
В ДНР 6500 абонентов остались без света - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР 6500 абонентов остались без света
В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:35
2022-09-12T09:35
2022-09-12T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
полтавская область
донецкая народная республика
харьковская область
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики."По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 12 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 92 трансформаторных подстанции, 6500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220912/elektrichestvo-1816086169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, полтавская область, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Полтавская область, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
09:35 12.09.2022 (обновлено: 09:40 12.09.2022)
В ДНР 6500 абонентов остались без света
Минугля ДНР: в республике 6500 абонентов остались без света