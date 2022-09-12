https://ria.ru/20220912/dnr-1816098019.html

В ДНР 6500 абонентов остались без света

В ДНР 6500 абонентов остались без света - РИА Новости, 12.09.2022

В ДНР 6500 абонентов остались без света

В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:35

2022-09-12T09:35

2022-09-12T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

полтавская область

донецкая народная республика

харьковская область

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В ДНР 6,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики Донецкой Народной Республики."По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 12 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 92 трансформаторных подстанции, 6500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

https://ria.ru/20220912/elektrichestvo-1816086169.html

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донецкая народная республика

харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, полтавская область, донецкая народная республика, харьковская область