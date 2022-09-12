https://ria.ru/20220912/dnr-1816094949.html
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска 50 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщило в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:13
2022-09-12T09:13
2022-09-12T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска 50 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР, украинские войска применяли РСЗО HIMARS, артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, а также танки. Всего они выпустили 224 единицы различных боеприпасов.За сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских, добавили в ведомстве.Повреждены семь домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.Днем ранее ДНР сообщало, что украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 боеприпас.
https://ria.ru/20220911/voennye-1816051413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:13 12.09.2022 (обновлено: 09:26 12.09.2022)
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР, погибли четыре человека