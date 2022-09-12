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Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/dnr-1816094949.html
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска 50 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщило в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:13
2022-09-12T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска 50 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР, украинские войска применяли РСЗО HIMARS, артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, а также танки. Всего они выпустили 224 единицы различных боеприпасов.За сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских, добавили в ведомстве.Повреждены семь домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.Днем ранее ДНР сообщало, что украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 боеприпас.
https://ria.ru/20220911/voennye-1816051413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:13 12.09.2022 (обновлено: 09:26 12.09.2022)
 
Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз открывали огонь по ДНР, погибли четыре человека

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоенный автомобиль в Донецке
Военный автомобиль в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска 50 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Вчера, 20:54Специальная военная операция на Украине
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По данным представительства ДНР, украинские войска применяли РСЗО HIMARS, артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, а также танки. Всего они выпустили 224 единицы различных боеприпасов.
За сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских, добавили в ведомстве.
Повреждены семь домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Днем ранее ДНР сообщало, что украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 боеприпас.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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