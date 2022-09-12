https://ria.ru/20220912/delo-1816211389.html
СК завел дело после смерти подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске
СК завел дело после смерти подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске - РИА Новости, 12.09.2022
СК завел дело после смерти подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске
Следователи в Бердске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 15-летнего подростка, который упал с бетонной плиты между... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:33
2022-09-12T14:33
2022-09-12T14:33
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Следователи в Бердске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 15-летнего подростка, который упал с бетонной плиты между домами, сообщает СУСК по Новосибирской области."Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в минувшую пятницу, 9 сентября, подросток с приятелем играли в игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева в городе Бердске. Через какое-то время мальчик почувствовал себя плохо и упал с плиты на асфальт. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.Следователи выполняют первоначальные следственные действия, назначены необходимые экспертизы. При этом, судя по фото СУСК с места трагедии, высота плиты над землей - от силы метр.В свою очередь прокуратура Бердска после произошедшего организовала проверку исполнения законов по профилактической работе в отношении школы, где учился подросток. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.Некоторые СМИ сообщили о том, что подростку якобы стало плохо после курения электронной сигареты. В следственном управлении поясняли, что информация о курении подростками проверяется, как и все иные обстоятельства произошедшего.
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новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после смерти подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске
СК завел дело после смерти 15-летнего подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске
НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости.
Следователи в Бердске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 15-летнего подростка, который упал с бетонной плиты между домами, сообщает
СУСК по Новосибирской области.
"Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России
по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в минувшую пятницу, 9 сентября, подросток с приятелем играли в игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева в городе Бердске. Через какое-то время мальчик почувствовал себя плохо и упал с плиты на асфальт. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.
Следователи выполняют первоначальные следственные действия, назначены необходимые экспертизы. При этом, судя по фото СУСК с места трагедии, высота плиты над землей - от силы метр.
В свою очередь прокуратура Бердска после произошедшего организовала проверку исполнения законов по профилактической работе в отношении школы, где учился подросток. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.
Некоторые СМИ сообщили о том, что подростку якобы стало плохо после курения электронной сигареты. В следственном управлении поясняли, что информация о курении подростками проверяется, как и все иные обстоятельства произошедшего.