https://ria.ru/20220912/debaty-1816122812.html

Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах

Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах - РИА Новости, 12.09.2022

Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах

Кандидаты на должность губернаторов от "Единой России" не участвуют в дебатах, потому что имеют высокий уровень поддержки, это люди с очень серьёзными... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:30

2022-09-12T11:30

2022-09-12T11:30

сергей перминов

единая россия

политика

россия

выборы

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидаты на должность губернаторов от "Единой России" не участвуют в дебатах, потому что имеют высокий уровень поддержки, это люди с очень серьёзными компетенциями, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.Он отметил в ходе брифинга "Партия "Единая Россия" об итогах единого дня голосования", что на дебатах чаще всего оппоненты пытаются стандартизировать дебаты, чтобы повысить свой уровень узнаваемости. При этом кандидаты от "Единой России", не участвуя в дебатах, показали хорошие результаты по итогам избирательной кампании.

https://ria.ru/20220912/vybory-1816121050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей перминов, единая россия, политика, россия, выборы