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Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах - РИА Новости, 12.09.2022
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Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах
Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах - РИА Новости, 12.09.2022
Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах
Кандидаты на должность губернаторов от "Единой России" не участвуют в дебатах, потому что имеют высокий уровень поддержки, это люди с очень серьёзными... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:30
2022-09-12T11:30
сергей перминов
единая россия
политика
россия
выборы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидаты на должность губернаторов от "Единой России" не участвуют в дебатах, потому что имеют высокий уровень поддержки, это люди с очень серьёзными компетенциями, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.Он отметил в ходе брифинга "Партия "Единая Россия" об итогах единого дня голосования", что на дебатах чаще всего оппоненты пытаются стандартизировать дебаты, чтобы повысить свой уровень узнаваемости. При этом кандидаты от "Единой России", не участвуя в дебатах, показали хорошие результаты по итогам избирательной кампании.
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сергей перминов, единая россия, политика, россия, выборы
Сергей Перминов, Единая Россия, Политика, Россия, Выборы
11:30 12.09.2022
 
Сенатор объяснил, почему кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах

Сенатор Перминов: кандидаты от ЕР не участвуют в дебатах из-за высокого уровня поддержки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидаты на должность губернаторов от "Единой России" не участвуют в дебатах, потому что имеют высокий уровень поддержки, это люди с очень серьёзными компетенциями, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Это просто констатация факта. Наши кандидаты на должность губернаторов - такие люди с очень серьёзными компетенциями и очень высоким уровнем поддержки", - сказал Перминов на вопрос журналистов о том, почему кандидаты от "Единой России" не участвуют в дебатах.
Он отметил в ходе брифинга "Партия "Единая Россия" об итогах единого дня голосования", что на дебатах чаще всего оппоненты пытаются стандартизировать дебаты, чтобы повысить свой уровень узнаваемости. При этом кандидаты от "Единой России", не участвуя в дебатах, показали хорошие результаты по итогам избирательной кампании.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:24
Итоги осенних выборов подведут 15 сентября
 
Сергей ПерминовЕдиная РоссияПолитикаРоссияВыборы
 
 
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