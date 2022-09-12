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Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов - РИА Новости, 13.09.2022
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Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов - РИА Новости, 13.09.2022
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов
Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-12T22:10
2022-09-13T00:22
в мире
владимир чижов
россия
брюссель
москва
евросоюз
политика
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов."Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития", - сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе перед возвращением в Москву.Дипломат выразил уверенность, что когда-нибудь отношения придется восстанавливать, но они, вероятно, будут более прагматичными и ориентированными на конкретный результат.При этом Чижов констатировал, что уровень политических дискуссий в ЕС "сильно измельчал".
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в мире, владимир чижов, россия, брюссель, москва, евросоюз, политика
В мире, Владимир Чижов, Россия, Брюссель, Москва, Евросоюз, Политика
22:10 12.09.2022 (обновлено: 00:22 13.09.2022)
 
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов

Постпред Чижов: отношения России и ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития", - сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе перед возвращением в Москву.
Дипломат выразил уверенность, что когда-нибудь отношения придется восстанавливать, но они, вероятно, будут более прагматичными и ориентированными на конкретный результат.
При этом Чижов констатировал, что уровень политических дискуссий в ЕС "сильно измельчал".
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 21:50
Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов
 
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