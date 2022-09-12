https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов - РИА Новости, 13.09.2022
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов
Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-12T22:10
2022-09-12T22:10
2022-09-13T00:22
в мире
владимир чижов
россия
брюссель
москва
евросоюз
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:83:3098:1826_1920x0_80_0_0_354aa47cb7b64c61953f66330b1a5359.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов."Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития", - сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе перед возвращением в Москву.Дипломат выразил уверенность, что когда-нибудь отношения придется восстанавливать, но они, вероятно, будут более прагматичными и ориентированными на конкретный результат.При этом Чижов констатировал, что уровень политических дискуссий в ЕС "сильно измельчал".
https://ria.ru/20220912/chizhov-1816347555.html
россия
брюссель
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_0cea3f44018de7e14c52e906b4bf0263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир чижов, россия, брюссель, москва, евросоюз, политика
В мире, Владимир Чижов, Россия, Брюссель, Москва, Евросоюз, Политика
22:10 12.09.2022 (обновлено: 00:22 13.09.2022)
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов
Постпред Чижов: отношения России и ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию