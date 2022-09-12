https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html

Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов

Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов - РИА Новости, 13.09.2022

Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов

Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-12T22:10

2022-09-12T22:10

2022-09-13T00:22

в мире

владимир чижов

россия

брюссель

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евросоюз

политика

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Отношения Москвы и Брюсселя никогда не будут прежними, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов."Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития", - сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе перед возвращением в Москву.Дипломат выразил уверенность, что когда-нибудь отношения придется восстанавливать, но они, вероятно, будут более прагматичными и ориентированными на конкретный результат.При этом Чижов констатировал, что уровень политических дискуссий в ЕС "сильно измельчал".

https://ria.ru/20220912/chizhov-1816347555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир чижов, россия, брюссель, москва, евросоюз, политика