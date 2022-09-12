https://ria.ru/20220912/chizhov-1816345271.html
Постпред России при ЕС Чижов покидает Брюссель
Постпред России при ЕС Чижов покидает Брюссель - РИА Новости, 12.09.2022
Постпред России при ЕС Чижов покидает Брюссель
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в беседе с журналистами, что в ближайшее время покинет Брюссель. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:26
2022-09-12T21:26
2022-09-12T23:08
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в беседе с журналистами, что в ближайшее время покинет Брюссель.Имя преемника постпред называть не стал.По словам Чижова, при прощальных визитах он предупредил европейцев о том, что "сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать". Он отметил, что раньше в Брюсселе постоянно шли разговоры об автономии на мировой арене, но сегодня ЕС упорно и сознательно отказывается быть самостоятельным и быстро превращается в "экономический придаток НАТО". Исходя из этого, возврата к прежним отношениям ждать не стоит, подчеркнул постпред.Что касается санкций, то, по мнению Чижова, страны Европы слишком далеко зашли в этом вопросе и отступить уже не могут, однако их порыв "во многом выхолощен"."По сути дела, сейчас ключевая для них проблема — это газ. Отказаться от российского газа они не в состоянии, как бы этого ни хотели. Это не значит, что все стопроцентно зависят от российского газа. Нет, конечно. Есть страны, куда он вообще не доходит. Но в целом экономика Евросоюза без российского газа пока обойтись не может", — отметил он.Постпред предположил, что Европа сможет пережить зиму в этом году, но в следующем запасов энергоресурсов может не хватить.Владимир Чижов стал постоянным представителем России при ЕС в 2005 году. До этого он занимал руководящие должности в департаментах Министерства иностранных дел. Среди прочего написал множество статей на тему европейской безопасности, а также отношений России с Евросоюзом и НАТО.
https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815897597.html
https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир чижов, россия, брюссель, евросоюз, нато, европа
В мире, Владимир Чижов, Россия, Брюссель, Евросоюз, НАТО, Европа
21:26 12.09.2022 (обновлено: 23:08 12.09.2022)
Постпред России при ЕС Чижов покидает Брюссель
Постпред России при ЕС Владимир Чижов покидает Брюссель спустя 17 лет работы
БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в беседе с журналистами, что в ближайшее время покинет Брюссель.
"Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС", — подчеркнул он.
Имя преемника постпред называть не стал.
По словам Чижова, при прощальных визитах он предупредил европейцев о том, что "сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать". Он отметил, что раньше в Брюсселе постоянно шли разговоры об автономии на мировой арене, но сегодня ЕС упорно и сознательно отказывается быть самостоятельным и быстро превращается в "экономический придаток НАТО
". Исходя из этого, возврата к прежним отношениям ждать не стоит, подчеркнул постпред.
Что касается санкций, то, по мнению Чижова, страны Европы
слишком далеко зашли в этом вопросе и отступить уже не могут, однако их порыв "во многом выхолощен".
"По сути дела, сейчас ключевая для них проблема — это газ. Отказаться от российского газа они не в состоянии, как бы этого ни хотели. Это не значит, что все стопроцентно зависят от российского газа. Нет, конечно. Есть страны, куда он вообще не доходит. Но в целом экономика Евросоюза без российского газа пока обойтись не может", — отметил он.
Постпред предположил, что Европа сможет пережить зиму в этом году, но в следующем запасов энергоресурсов может не хватить.
Владимир Чижов стал постоянным представителем России при ЕС в 2005 году. До этого он занимал руководящие должности в департаментах Министерства иностранных дел. Среди прочего написал множество статей на тему европейской безопасности, а также отношений России с Евросоюзом и НАТО.