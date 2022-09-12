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Посол России предупредил Германию о пройденной "красной черте" - РИА Новости, 12.09.2022
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Посол России предупредил Германию о пройденной "красной черте"
Посол России предупредил Германию о пройденной "красной черте" - РИА Новости, 12.09.2022
Посол России предупредил Германию о пройденной "красной черте"
Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:16
2022-09-12T06:16
в мире
сергей нечаев (дипломат)
олаф шольц
анналена бербок
украина
германия
нато
минобороны германии
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил в интервью "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев."В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", — отметил дипломат.Нечаев указал, что накачка Украины оружием, "как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО", — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв. Дипломат добавил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии сейчас, по сути, "подвергается эрозии".Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву в ближайшее время поставить новейшее современное вооружение — речь идет о давно анонсированных правительством Германии поставках системы ПВО Iris-T c радиолокационной установкой, разведывательных беспилотников. Эти поставки осуществляются напрямую от германского ВПК. В Минобороны ФРГ уже неоднократно заявляли о том, что бундесвер не в состоянии больше предоставить вооружение Украине в связи с тем, что его резервы исчерпаны. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок накануне ушла от вопроса своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220911/oruzhie-1816003018.html
https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816074784.html
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в мире, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, анналена бербок, украина, германия, нато, минобороны германии, россия
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Олаф Шольц, Анналена Бербок, Украина, Германия, НАТО, Минобороны Германии, Россия
06:16 12.09.2022
 
Посол России предупредил Германию о пройденной "красной черте"

Посол России Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя оружие Киеву

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииПосол Российской Федерации в Германии
Посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Посол Российской Федерации в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил в интервью "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", — отметил дипломат.
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Нечаев указал, что накачка Украины оружием, "как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО", — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв. Дипломат добавил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии сейчас, по сути, "подвергается эрозии".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву в ближайшее время поставить новейшее современное вооружение — речь идет о давно анонсированных правительством Германии поставках системы ПВО Iris-T c радиолокационной установкой, разведывательных беспилотников. Эти поставки осуществляются напрямую от германского ВПК. В Минобороны ФРГ уже неоднократно заявляли о том, что бундесвер не в состоянии больше предоставить вооружение Украине в связи с тем, что его резервы исчерпаны. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок накануне ушла от вопроса своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСергей Нечаев (дипломат)Олаф ШольцАнналена БербокУкраинаГерманияНАТОМинобороны ГерманииРоссия
 
 
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