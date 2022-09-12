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В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ - РИА Новости, 12.09.2022
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В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ
В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ - РИА Новости, 12.09.2022
В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ
Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:42
2022-09-12T23:42
петр фиала
сша
чехия
в мире
экономика
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ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, сообщил журналистам премьер страны Петр Фиала."Мы приняли национальное решение по нынешним высоким ценам энергии. Цену электричества, включая НДС, мы установили из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за kWh, а газа, тоже с учетом НДС, – 3 кроны (0,125 доллара США) за kWh. Низкие цены будут действовать уже с ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ", - сказал премьер.
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петр фиала, сша, чехия, в мире, экономика
Петр Фиала, США, Чехия, В мире, Экономика
23:42 12.09.2022
 
В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ

Правительство Чехии ограничит цены на электроэнергию и газ для населения и школ

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, сообщил журналистам премьер страны Петр Фиала.
"Мы приняли национальное решение по нынешним высоким ценам энергии. Цену электричества, включая НДС, мы установили из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за kWh, а газа, тоже с учетом НДС, – 3 кроны (0,125 доллара США) за kWh. Низкие цены будут действовать уже с ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ", - сказал премьер.
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