https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html

В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ

В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ - РИА Новости, 12.09.2022

В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ

Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T23:42

2022-09-12T23:42

2022-09-12T23:42

петр фиала

сша

чехия

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экономика

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ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, сообщил журналистам премьер страны Петр Фиала."Мы приняли национальное решение по нынешним высоким ценам энергии. Цену электричества, включая НДС, мы установили из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за kWh, а газа, тоже с учетом НДС, – 3 кроны (0,125 доллара США) за kWh. Низкие цены будут действовать уже с ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ", - сказал премьер.

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сша

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петр фиала, сша, чехия, в мире, экономика