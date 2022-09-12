https://ria.ru/20220912/chebotarev-1816082970.html

Кандидат в саратовские губернаторы Чеботарев прошел в областную думу

Кандидат в саратовские губернаторы Чеботарев прошел в областную думу - РИА Новости, 12.09.2022

Кандидат в саратовские губернаторы Чеботарев прошел в областную думу

Кандидат в губернаторы Саратовской области Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" побеждает по одномандатному округу на выборах... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:48

2022-09-12T05:48

2022-09-12T05:48

политика

саратовская область

цик рф

единый день голосования в россии

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Кандидат в губернаторы Саратовской области Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" побеждает по одномандатному округу на выборах в областную думу с 36,57% голосов после обработки 100% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из областной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 100% протоколов Чеботарев лидирует с 36,57% голосов по Энгельсскому одномандатному округу №23, его ближайший соперник - директор дома культуры "Красноярский" Олег Малецкий набрал 29,21%.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 93,37% протоколов врио губернатора Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов, остальные четыре кандидата набирают от 2,06% до 14,31%, в том числе Чеботарев - 5,57%.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, саратовская область, цик рф, единый день голосования в россии