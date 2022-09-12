https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html
Путин похвалил состояние российского бюджета
Путин похвалил состояние российского бюджета - РИА Новости, 12.09.2022
Путин похвалил состояние российского бюджета
Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:03
2022-09-12T14:03
2022-09-12T14:16
владимир путин
экономика
большая двадцатка
брикс
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов - это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС", - сказал Путин на совещании по экономике.
https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, большая двадцатка, брикс, россия
Владимир Путин, Экономика, Большая двадцатка, БРИКС, Россия
14:03 12.09.2022 (обновлено: 14:16 12.09.2022)
Путин похвалил состояние российского бюджета
Президент Путин: состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах "двадцатки"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
"Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов - это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС", - сказал Путин на совещании по экономике.