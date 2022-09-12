https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

Путин похвалил состояние российского бюджета

Путин похвалил состояние российского бюджета - РИА Новости, 12.09.2022

Путин похвалил состояние российского бюджета

Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:03

2022-09-12T14:03

2022-09-12T14:16

владимир путин

экономика

большая двадцатка

брикс

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов - это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС", - сказал Путин на совещании по экономике.

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, большая двадцатка, брикс, россия