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Путин похвалил состояние российского бюджета - РИА Новости, 12.09.2022
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Путин похвалил состояние российского бюджета
Путин похвалил состояние российского бюджета - РИА Новости, 12.09.2022
Путин похвалил состояние российского бюджета
Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:03
2022-09-12T14:16
владимир путин
экономика
большая двадцатка
брикс
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов - это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС", - сказал Путин на совещании по экономике.
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владимир путин, экономика, большая двадцатка, брикс, россия
Владимир Путин, Экономика, Большая двадцатка, БРИКС, Россия
14:03 12.09.2022 (обновлено: 14:16 12.09.2022)
 
Путин похвалил состояние российского бюджета

Президент Путин: состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах "двадцатки"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах двадцатки и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
"Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов - это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС", - сказал Путин на совещании по экономике.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
08:00
Закат Европы грозит всему миру
 
Владимир ПутинЭкономикаБольшая двадцаткаБРИКСРоссия
 
 
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