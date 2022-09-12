https://ria.ru/20220912/busargin-1816082513.html

Бусаргин лидирует на выборах саратовского губернатора с 72,74% голосов

Бусаргин лидирует на выборах саратовского губернатора с 72,74% голосов - РИА Новости, 12.09.2022

Бусаргин лидирует на выборах саратовского губернатора с 72,74% голосов

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 93,37% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:22

2022-09-12T05:22

2022-09-12T05:22

политика

роман бусаргин

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 93,37% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 93,37% протоколов Бусаргин лидирует с 72,74% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,31%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,57%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,35%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,06%.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815992203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, роман бусаргин, единый день голосования — 2022