https://ria.ru/20220912/britaniya-1816255948.html

В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов

В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов - РИА Новости, 12.09.2022

В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов

Британское содружество наций может распасться после воцарения Карла III, заявила автор портала Politico Мэгги Миллер. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:59

2022-09-12T15:59

2022-09-12T16:37

в мире

елизавета ii

энтони альбанезе

великобритания

канада

австралия

лондонский университет

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Британское содружество наций может распасться после воцарения Карла III, заявила автор портала Politico Мэгги Миллер.По ее словам, король после смерти Елизаветы II принял власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, но и стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке. Однако единение в Содружестве, которое включает в себя 56 стран, сохранялось во многом благодаря фигуре ныне покойной королевы."Причина, по которой так много стран осталось в группе, заключалась в том, что ее не хотели обижать. Страны остались, остались со статусом Елизаветы как главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали ​​большую лояльность к ней лично", — приводит журналистка высказывание Элизабет Броу, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства, специализирующейся на Соединенном Королевстве.Автор статьи напомнила, что в Австралии новоизбранный премьер Энтони Альбанезе в этом году назначил первого министра, который будет руководить процессом перехода к республике. В то же время глава правительства Новой Зеландии Джасинда Арден признала, что, скорее всего, страна станет республикой при ее жизни.В свою очередь, в Канаде прошлогодний опрос показал, что только 34 процента респондентов поддержали бы короля Карла III как главу государства. Барбадос стал республикой в ​​2021 году, а премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил, что его страна также будет стремиться "стать независимым" государством во время визита внука королевы принца Уильяма в начале этого года.Тем не менее, как заявила директор Института исследований Содружества при Лондонском университете Сью Онслоу, король Карл III постарается продолжить линию поведения своей матери.Ранее премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.

https://ria.ru/20220910/karl-1815655913.html

https://ria.ru/20220909/koroleva-1815619156.html

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, елизавета ii, энтони альбанезе, великобритания, канада, австралия, лондонский университет, умерла королева елизавета ii