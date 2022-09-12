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В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов - РИА Новости, 12.09.2022
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В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов
В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов - РИА Новости, 12.09.2022
В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов
Британское содружество наций может распасться после воцарения Карла III, заявила автор портала Politico Мэгги Миллер. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:59
2022-09-12T16:37
в мире
елизавета ii
энтони альбанезе
великобритания
канада
австралия
лондонский университет
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Британское содружество наций может распасться после воцарения Карла III, заявила автор портала Politico Мэгги Миллер.По ее словам, король после смерти Елизаветы II принял власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, но и стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке. Однако единение в Содружестве, которое включает в себя 56 стран, сохранялось во многом благодаря фигуре ныне покойной королевы."Причина, по которой так много стран осталось в группе, заключалась в том, что ее не хотели обижать. Страны остались, остались со статусом Елизаветы как главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали ​​большую лояльность к ней лично", — приводит журналистка высказывание Элизабет Броу, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства, специализирующейся на Соединенном Королевстве.Автор статьи напомнила, что в Австралии новоизбранный премьер Энтони Альбанезе в этом году назначил первого министра, который будет руководить процессом перехода к республике. В то же время глава правительства Новой Зеландии Джасинда Арден признала, что, скорее всего, страна станет республикой при ее жизни.В свою очередь, в Канаде прошлогодний опрос показал, что только 34 процента респондентов поддержали бы короля Карла III как главу государства. Барбадос стал республикой в ​​2021 году, а премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил, что его страна также будет стремиться "стать независимым" государством во время визита внука королевы принца Уильяма в начале этого года.Тем не менее, как заявила директор Института исследований Содружества при Лондонском университете Сью Онслоу, король Карл III постарается продолжить линию поведения своей матери.Ранее премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
https://ria.ru/20220910/karl-1815655913.html
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в мире, елизавета ii, энтони альбанезе, великобритания, канада, австралия, лондонский университет, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Энтони Альбанезе, Великобритания, Канада, Австралия, Лондонский университет, Умерла Королева Елизавета II
15:59 12.09.2022 (обновлено: 16:37 12.09.2022)
 
В США предрекли Карлу III скорую потерю важных титулов

Politico: воцарение Карла III может положить конец Британскому содружеству наций

© AP Photo / Alastair GrantКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Карл III
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Британское содружество наций может распасться после воцарения Карла III, заявила автор портала Politico Мэгги Миллер.
По ее словам, король после смерти Елизаветы II принял власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, но и стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке. Однако единение в Содружестве, которое включает в себя 56 стран, сохранялось во многом благодаря фигуре ныне покойной королевы.
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Биография короля Великобритании Карла III
"Причина, по которой так много стран осталось в группе, заключалась в том, что ее не хотели обижать. Страны остались, остались со статусом Елизаветы как главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали ​​большую лояльность к ней лично", — приводит журналистка высказывание Элизабет Броу, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства, специализирующейся на Соединенном Королевстве.
Автор статьи напомнила, что в Австралии новоизбранный премьер Энтони Альбанезе в этом году назначил первого министра, который будет руководить процессом перехода к республике. В то же время глава правительства Новой Зеландии Джасинда Арден признала, что, скорее всего, страна станет республикой при ее жизни.
В свою очередь, в Канаде прошлогодний опрос показал, что только 34 процента респондентов поддержали бы короля Карла III как главу государства. Барбадос стал республикой в ​​2021 году, а премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил, что его страна также будет стремиться "стать независимым" государством во время визита внука королевы принца Уильяма в начале этого года.
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Тем не менее, как заявила директор Института исследований Содружества при Лондонском университете Сью Онслоу, король Карл III постарается продолжить линию поведения своей матери.
"Чарльз станет еще одним королевским дипломатом. Но только время покажет, готовы ли его обширные владения принять новое лицо в прежней короне", — заметила она.
Ранее премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
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