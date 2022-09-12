https://ria.ru/20220912/brechalov-1816093983.html

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах - РИА Новости, 12.09.2022

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах

Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:04

2022-09-12T09:04

2022-09-12T09:04

политика

александр бречалов

завьяловский район

цик рф

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.В Удмуртии прошли трехдневные выборы главы республики и депутатов местного парламента. По данным ЦИК РФ, Бречалов побеждает с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов."Огромное спасибо за то доверие, поддержку, которую вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов. Сегодня работаю в Завьяловском районе. Всем отличного дня", - опубликовал Бречалов видеообращение в своем Telegram-канале.Бречалов руководит республикой с 2017 года.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

завьяловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, александр бречалов, завьяловский район, цик рф, единый день голосования — 2022