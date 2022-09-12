https://ria.ru/20220912/brechalov-1816093983.html
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах - РИА Новости, 12.09.2022
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах
Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:04
2022-09-12T09:04
2022-09-12T09:04
политика
александр бречалов
завьяловский район
цик рф
единый день голосования — 2022
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УФА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.В Удмуртии прошли трехдневные выборы главы республики и депутатов местного парламента. По данным ЦИК РФ, Бречалов побеждает с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов."Огромное спасибо за то доверие, поддержку, которую вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов. Сегодня работаю в Завьяловском районе. Всем отличного дня", - опубликовал Бречалов видеообращение в своем Telegram-канале.Бречалов руководит республикой с 2017 года.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
завьяловский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр бречалов, завьяловский район, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Бречалов, Завьяловский район, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах губернатора