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Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах - РИА Новости, 12.09.2022
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Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах - РИА Новости, 12.09.2022
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах
Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:04
2022-09-12T09:04
политика
александр бречалов
завьяловский район
цик рф
единый день голосования — 2022
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УФА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.В Удмуртии прошли трехдневные выборы главы республики и депутатов местного парламента. По данным ЦИК РФ, Бречалов побеждает с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов."Огромное спасибо за то доверие, поддержку, которую вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов. Сегодня работаю в Завьяловском районе. Всем отличного дня", - опубликовал Бречалов видеообращение в своем Telegram-канале.Бречалов руководит республикой с 2017 года.
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политика, александр бречалов, завьяловский район, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Бречалов, Завьяловский район, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
09:04 12.09.2022
 
Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку на выборах губернатора

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.
В Удмуртии прошли трехдневные выборы главы республики и депутатов местного парламента. По данным ЦИК РФ, Бречалов побеждает с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов.
"Огромное спасибо за то доверие, поддержку, которую вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов. Сегодня работаю в Завьяловском районе. Всем отличного дня", - опубликовал Бречалов видеообращение в своем Telegram-канале.
Бречалов руководит республикой с 2017 года.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаАлександр БречаловЗавьяловский районЦИК РФЕдиный день голосования — 2022
 
 
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