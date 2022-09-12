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Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины - РИА Новости, 12.09.2022
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Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины
Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины - РИА Новости, 12.09.2022
Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины
Жительница Великобритании Таня Фокс (из соображений конфиденциальности имя изменено) приютила в своем доме двух украинских беженцев, о чем впоследствии горько... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T05:02
2022-09-12T05:02
в мире
украина
великобритания
беженцы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жительница Великобритании Таня Фокс (из соображений конфиденциальности имя изменено) приютила в своем доме двух украинских беженцев, о чем впоследствии горько пожалела, пишет Daily Mail.Гостями британки стали мать и дочь с Украины, которые до этого три месяца провели в Берлине, где 38-летняя Алена успела найти временную работу и обзавелась новым шикарным гардеробом. В результате в Великобританию украинки приехали с объемным багажом, для перевозки которого потребовалось сразу две машины.Дочь женщины, по словам британки, определили в школу и оформили положенное пособие.Фокс упомянула, что женщина каждый день обедала с дочкой в кафе или просила приготовить поесть приютившую их женщину. Однако в ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос.Вскоре мама с дочерью уехали, так как им предложили квартиру побольше. При этом в комнате за собой они не убрали."Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница", - резюмировала Фокс.Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель рассказал, что в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в "прекрасную школу". Однако, как позже выяснил Блейк, "беженцы" давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220722/britaniya-1804406083.html
https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html
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в мире, украина, великобритания, беженцы
В мире, Украина, Великобритания, Беженцы
05:02 12.09.2022
 
Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины

Daily Mail: британка Фокс сильно пожалела, что приняла у себя мать и дочь с Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жительница Великобритании Таня Фокс (из соображений конфиденциальности имя изменено) приютила в своем доме двух украинских беженцев, о чем впоследствии горько пожалела, пишет Daily Mail.
Гостями британки стали мать и дочь с Украины, которые до этого три месяца провели в Берлине, где 38-летняя Алена успела найти временную работу и обзавелась новым шикарным гардеробом. В результате в Великобританию украинки приехали с объемным багажом, для перевозки которого потребовалось сразу две машины.
Дочь женщины, по словам британки, определили в школу и оформили положенное пособие.
Фокс упомянула, что женщина каждый день обедала с дочкой в кафе или просила приготовить поесть приютившую их женщину. Однако в ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос.
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Вскоре мама с дочерью уехали, так как им предложили квартиру побольше. При этом в комнате за собой они не убрали.
"Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница", - резюмировала Фокс.
Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель рассказал, что в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в "прекрасную школу". Однако, как позже выяснил Блейк, "беженцы" давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской.
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Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
 
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