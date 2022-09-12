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Беженец из Купянска рассказал, как его машину обстреляли украинские военные - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/bezhenets-1816349247.html
Беженец из Купянска рассказал, как его машину обстреляли украинские военные
Беженец из Купянска рассказал, как его машину обстреляли украинские военные - РИА Новости, 12.09.2022
Беженец из Купянска рассказал, как его машину обстреляли украинские военные
Беженец из Харьковской области Владимир Тур рассказал РИА Новости, что его автомобиль подвергся обстрелу со стороны украинских военных при попытке выехать из... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:02
2022-09-12T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
изюм (город)
украина
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Беженец из Харьковской области Владимир Тур рассказал РИА Новости, что его автомобиль подвергся обстрелу со стороны украинских военных при попытке выехать из города."Девятого числа при выезде из города Купянска в селе Канцедаловка были обстреляны ВСУ", - сказал беженец. По его словам, в машине ехали четверо - трое взрослых и ребенок, Владимир был за рулем."По нам открыли огонь из автоматов… Стреляли прямо в водителя", - пояснил он. Тур показал пулевые отверстия в машине, практически все окна выбиты, лобовое стекло и капот машины повреждены осколками от гранатомета, был пробит радиатор. "Ласточка все вынесла…, к счастью, никто не пострадал", - добавил он.Мужчина и его друг со своей семьей благополучно добрались в Белгород. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, где получают всю необходимую помощь.По данным властей Белгородской области, за трое суток с 8 по 11 сентября в пограничном пункте пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошли 7,5 тысячи беженцев, а в Шебекино - 3,1 тысячи человек, остальные пункты также приняли людей. Всего в общей сложности в Россию вышли 13 тысяч человек. На территории региона развернуты 27 пунктов временного размещения беженцев.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html
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харьковская область
россия
изюм (город)
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, изюм (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Изюм (город), Украина
22:02 12.09.2022 (обновлено: 22:38 12.09.2022)
 
Беженец из Купянска рассказал, как его машину обстреляли украинские военные

Беженец рассказал, как его машину обстреляли военные ВСУ при попытке выехать из Купянска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Беженец из Харьковской области Владимир Тур рассказал РИА Новости, что его автомобиль подвергся обстрелу со стороны украинских военных при попытке выехать из города.
"Девятого числа при выезде из города Купянска в селе Канцедаловка были обстреляны ВСУ", - сказал беженец. По его словам, в машине ехали четверо - трое взрослых и ребенок, Владимир был за рулем.
"По нам открыли огонь из автоматов… Стреляли прямо в водителя", - пояснил он. Тур показал пулевые отверстия в машине, практически все окна выбиты, лобовое стекло и капот машины повреждены осколками от гранатомета, был пробит радиатор. "Ласточка все вынесла…, к счастью, никто не пострадал", - добавил он.
Мужчина и его друг со своей семьей благополучно добрались в Белгород. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, где получают всю необходимую помощь.
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По данным властей Белгородской области, за трое суток с 8 по 11 сентября в пограничном пункте пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошли 7,5 тысячи беженцев, а в Шебекино - 3,1 тысячи человек, остальные пункты также приняли людей. Всего в общей сложности в Россию вышли 13 тысяч человек. На территории региона развернуты 27 пунктов временного размещения беженцев.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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