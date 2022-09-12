16:04 12.09.2022 (обновлено: 16:30 12.09.2022)
GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе
GT: энергокризис приведет к массовым беспорядкам в Европе и свержению правительств
© AP Photo / Petr David JosekАнтиправительственный митинг в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Антиправительственный митинг в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Недовольные подорожанием энергоносителей европейцы могут свергнуть правительства своих стран, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок.
"Обычные люди уже вышли на улицы протестовать против беспрецедентных цен на энергоносители и кажущейся неспособности или нежелания властей найти решение проблемы. Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было", — отметил автор.
По мнению колумниста, угроза энергетического коллапса велика. Ученые, синоптики и различные эксперты считают, что общественный гнев перерастет в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств. Так, в Великобритании около 65,8 процента домохозяйств могут в январе столкнуться с нехваткой топлива. Жителям Соединенного Королевства уже сейчас приходится выбирать между покупкой еды и оплатой счетов за электричество, указал Блэклок.
Стремительно растущие мировые цены на энергоносители увеличивают стоимость почти всех товаров и услуг. Особенно сильно дорожают отопление, продукты питания, а также средства для их приготовления. По словам журналиста, отчаявшийся народ, доведенный до предела жесткой экономией и нестабильной занятостью, может пойти на крайние меры.
"Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства. Британские активисты призвали бойкотировать счета за электроэнергию со следующего месяца, а профсоюзы организовали серию массовых митингов с требованием повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду. В Великобритании, Франции, Испании и Бельгии прошли забастовки за увеличение доходов среди государственных служащих, чья зарплата не успевает за растущей инфляцией", — подытожил обозреватель.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза. Ситуацию усугубила и остановка основного российского газопровода, снабжавшего Европу. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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