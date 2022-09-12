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GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе - РИА Новости, 12.09.2022
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GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе
GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе - РИА Новости, 12.09.2022
GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе
Недовольные подорожанием энергоносителей европейцы могут свергнуть правительства своих стран, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:04
2022-09-12T16:30
политика
великобритания
европа
россия
siemens
северный поток
жкх
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Недовольные подорожанием энергоносителей европейцы могут свергнуть правительства своих стран, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок.По мнению колумниста, угроза энергетического коллапса велика. Ученые, синоптики и различные эксперты считают, что общественный гнев перерастет в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств. Так, в Великобритании около 65,8 процента домохозяйств могут в январе столкнуться с нехваткой топлива. Жителям Соединенного Королевства уже сейчас приходится выбирать между покупкой еды и оплатой счетов за электричество, указал Блэклок.Стремительно растущие мировые цены на энергоносители увеличивают стоимость почти всех товаров и услуг. Особенно сильно дорожают отопление, продукты питания, а также средства для их приготовления. По словам журналиста, отчаявшийся народ, доведенный до предела жесткой экономией и нестабильной занятостью, может пойти на крайние меры."Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства. Британские активисты призвали бойкотировать счета за электроэнергию со следующего месяца, а профсоюзы организовали серию массовых митингов с требованием повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду. В Великобритании, Франции, Испании и Бельгии прошли забастовки за увеличение доходов среди государственных служащих, чья зарплата не успевает за растущей инфляцией", — подытожил обозреватель.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза. Ситуацию усугубила и остановка основного российского газопровода, снабжавшего Европу. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html
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политика, великобритания, европа, россия, siemens, северный поток, жкх
Политика, Великобритания, Европа, Россия, Siemens, Северный поток, ЖКХ
16:04 12.09.2022 (обновлено: 16:30 12.09.2022)
 
GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе

GT: энергокризис приведет к массовым беспорядкам в Европе и свержению правительств

© AP Photo / Petr David JosekАнтиправительственный митинг в Праге
Антиправительственный митинг в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Антиправительственный митинг в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Недовольные подорожанием энергоносителей европейцы могут свергнуть правительства своих стран, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок.
"Обычные люди уже вышли на улицы протестовать против беспрецедентных цен на энергоносители и кажущейся неспособности или нежелания властей найти решение проблемы. Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было", — отметил автор.
По мнению колумниста, угроза энергетического коллапса велика. Ученые, синоптики и различные эксперты считают, что общественный гнев перерастет в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств. Так, в Великобритании около 65,8 процента домохозяйств могут в январе столкнуться с нехваткой топлива. Жителям Соединенного Королевства уже сейчас приходится выбирать между покупкой еды и оплатой счетов за электричество, указал Блэклок.
Стремительно растущие мировые цены на энергоносители увеличивают стоимость почти всех товаров и услуг. Особенно сильно дорожают отопление, продукты питания, а также средства для их приготовления. По словам журналиста, отчаявшийся народ, доведенный до предела жесткой экономией и нестабильной занятостью, может пойти на крайние меры.
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"
"Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства. Британские активисты призвали бойкотировать счета за электроэнергию со следующего месяца, а профсоюзы организовали серию массовых митингов с требованием повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду. В Великобритании, Франции, Испании и Бельгии прошли забастовки за увеличение доходов среди государственных служащих, чья зарплата не успевает за растущей инфляцией", — подытожил обозреватель.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза. Ситуацию усугубила и остановка основного российского газопровода, снабжавшего Европу. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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