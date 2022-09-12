https://ria.ru/20220912/besporyadki-1816258517.html

GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе

GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе - РИА Новости, 12.09.2022

GT: энергокризис приведет к беспорядкам и свержению правительств в Европе

Недовольные подорожанием энергоносителей европейцы могут свергнуть правительства своих стран, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:04

2022-09-12T16:04

2022-09-12T16:30

политика

великобритания

европа

россия

siemens

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жкх

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Недовольные подорожанием энергоносителей европейцы могут свергнуть правительства своих стран, пишет обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок.По мнению колумниста, угроза энергетического коллапса велика. Ученые, синоптики и различные эксперты считают, что общественный гнев перерастет в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств. Так, в Великобритании около 65,8 процента домохозяйств могут в январе столкнуться с нехваткой топлива. Жителям Соединенного Королевства уже сейчас приходится выбирать между покупкой еды и оплатой счетов за электричество, указал Блэклок.Стремительно растущие мировые цены на энергоносители увеличивают стоимость почти всех товаров и услуг. Особенно сильно дорожают отопление, продукты питания, а также средства для их приготовления. По словам журналиста, отчаявшийся народ, доведенный до предела жесткой экономией и нестабильной занятостью, может пойти на крайние меры."Уже есть много свидетельств этого кипящего недовольства. Британские активисты призвали бойкотировать счета за электроэнергию со следующего месяца, а профсоюзы организовали серию массовых митингов с требованием повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду. В Великобритании, Франции, Испании и Бельгии прошли забастовки за увеличение доходов среди государственных служащих, чья зарплата не успевает за растущей инфляцией", — подытожил обозреватель.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза. Ситуацию усугубила и остановка основного российского газопровода, снабжавшего Европу. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html

https://ria.ru/20220906/evropa-1814889892.html

великобритания

европа

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, великобритания, европа, россия, siemens, северный поток, жкх