https://ria.ru/20220912/berdnikov-1816181001.html

В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова

В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:43

2022-09-12T13:43

2022-09-12T13:43

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

харьковская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство обороны РФ."Это нужно обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя появившиеся в украинских источниках сообщения о том, что генерал-лейтенанта Бердникова сняли с должности после успешного наступления украинских войск в Харьковской области.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html

харьковская область

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)