https://ria.ru/20220912/berdnikov-1816181001.html
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:43
2022-09-12T13:43
2022-09-12T13:43
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство обороны РФ."Это нужно обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя появившиеся в украинских источниках сообщения о том, что генерал-лейтенанта Бердникова сняли с должности после успешного наступления украинских войск в Харьковской области.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Харьковская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова
Песков переадресовал вопрос о якобы отставке генерала Бердникова в Минобороны