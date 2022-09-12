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В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/berdnikov-1816181001.html
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:43
2022-09-12T13:43
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство обороны РФ."Это нужно обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя появившиеся в украинских источниках сообщения о том, что генерал-лейтенанта Бердникова сняли с должности после успешного наступления украинских войск в Харьковской области.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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харьковская область
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дмитрий песков, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Харьковская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:43 12.09.2022
 
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Бердникова

Песков переадресовал вопрос о якобы отставке генерала Бердникова в Минобороны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поводу информации о снятии с должности генерала Романа Бердникова нужно обращаться в министерство обороны РФ.
"Это нужно обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя появившиеся в украинских источниках сообщения о том, что генерал-лейтенанта Бердникова сняли с должности после успешного наступления украинских войск в Харьковской области.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:07Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковХарьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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