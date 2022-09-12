https://ria.ru/20220912/bastrykin-1816350829.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:22
2022-09-12T22:22
2022-09-12T22:31
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК.При обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области в понедельник погиб один человек и четверо были ранены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220912/sk-1816085504.html
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Происшествия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
22:22 12.09.2022 (обновлено: 22:31 12.09.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села Логачевка в Белгородской области