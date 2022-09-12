https://ria.ru/20220912/bastrykin-1816350829.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области

Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T22:22

2022-09-12T22:22

2022-09-12T22:31

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК.При обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области в понедельник погиб один человек и четверо были ранены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220912/sk-1816085504.html

белгородская область

россия

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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, украина, вооруженные силы украины