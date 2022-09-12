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Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/bastrykin-1816350829.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:22
2022-09-12T22:31
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК.При обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области в понедельник погиб один человек и четверо были ранены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220912/sk-1816085504.html
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
22:22 12.09.2022 (обновлено: 22:31 12.09.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел Логачевки в Белгородской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села Логачевка в Белгородской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в белгородском селе Логачевка
Последствия обстрела в белгородском селе Логачевка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия обстрела в белгородском селе Логачевка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК.
При обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области в понедельник погиб один человек и четверо были ранены.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области ... Бастрыкин поручил зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - говорится в сообщении.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
06:58Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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