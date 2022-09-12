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Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне - РИА Новости, 12.09.2022
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Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне
Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне - РИА Новости, 12.09.2022
Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне
Школьница утонула во время тренировки в бассейне на западе Москвы – причина смерти выясняется, но в анамнезе у ребенка были проблемы с сердцем, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:32
2022-09-12T13:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Школьница утонула во время тренировки в бассейне на западе Москвы – причина смерти выясняется, но в анамнезе у ребенка были проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.По данным прессы, трагедия произошла накануне утром в Дворце водного спорта "Фили": 12-летняя девочка на занятиях проплыла несколько метров, почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Ее достали из воды, вызвали "скорую" и отправили в больницу, но спасти ребенка не смогли."По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности", - сказал источник РИА Новости.Факт гибели РИА Новости подтвердила, не уточняя деталей, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, московские следователи начали проверку по факту случившегося, в ходе которой установит все обстоятельства.В свою очередь в самом Дворце водного спорта "Фили" отказались комментировать РИА Новости произошедшее.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
12:32 12.09.2022 (обновлено: 13:44 12.09.2022)
 
Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне

Утонувшая в московском бассейне школьница имела проблемы с сердцем

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Школьница утонула во время тренировки в бассейне на западе Москвы – причина смерти выясняется, но в анамнезе у ребенка были проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.
По данным прессы, трагедия произошла накануне утром в Дворце водного спорта "Фили": 12-летняя девочка на занятиях проплыла несколько метров, почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Ее достали из воды, вызвали "скорую" и отправили в больницу, но спасти ребенка не смогли.
"По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности", - сказал источник РИА Новости.
Факт гибели РИА Новости подтвердила, не уточняя деталей, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, московские следователи начали проверку по факту случившегося, в ходе которой установит все обстоятельства.
В свою очередь в самом Дворце водного спорта "Фили" отказались комментировать РИА Новости произошедшее.
У здания, в котором проходил квест - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:11
Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве
 
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