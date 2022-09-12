https://ria.ru/20220912/basseyn-1816146721.html

Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне

Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне - РИА Новости, 12.09.2022

Источник рассказал о ЧП со смертью школьницы в московском бассейне

Школьница утонула во время тренировки в бассейне на западе Москвы – причина смерти выясняется, но в анамнезе у ребенка были проблемы с сердцем, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:32

2022-09-12T12:32

2022-09-12T13:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Школьница утонула во время тренировки в бассейне на западе Москвы – причина смерти выясняется, но в анамнезе у ребенка были проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.По данным прессы, трагедия произошла накануне утром в Дворце водного спорта "Фили": 12-летняя девочка на занятиях проплыла несколько метров, почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Ее достали из воды, вызвали "скорую" и отправили в больницу, но спасти ребенка не смогли."По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности", - сказал источник РИА Новости.Факт гибели РИА Новости подтвердила, не уточняя деталей, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, московские следователи начали проверку по факту случившегося, в ходе которой установит все обстоятельства.В свою очередь в самом Дворце водного спорта "Фили" отказались комментировать РИА Новости произошедшее.

https://ria.ru/20220912/kvest-1816116393.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва