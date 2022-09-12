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Мать объяснила, почему ее муж угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве - РИА Новости, 12.09.2022
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Мать объяснила, почему ее муж угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве
Мать объяснила, почему ее муж угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве - РИА Новости, 12.09.2022
Мать объяснила, почему ее муж угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве
Мать спасенного ребенка, которого родной отец угрожал сбросить с балкона на востоке Москвы, объяснила поступок мужа "белой горячкой", видео опубликовано на... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:32
2022-09-12T19:32
происшествия
ирина волк
москва
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мать спасенного ребенка, которого родной отец угрожал сбросить с балкона на востоке Москвы, объяснила поступок мужа "белой горячкой", видео опубликовано на сайте МВД Медиа.Ранее представитель экстренных служб столицы говорил РИА Новости, что полиция в понедельник задержала мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка с балкона многоэтажного жилого дома на востоке Москвы, никто не пострадал. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи возбудили на мужчину уголовное дело о покушении на убийство. Из сообщения в Telegram-канале столичной прокуратуры следует, что мужчина угрожал сбросить с балкона собственную дочь.По словам матери ребенка, она пошла на "молочную кухню", та оказалась закрыта, поэтому женщина пошла к другой. Муж не поверил женщине, посчитав, что она все придумала."Созванивалась с ним, он орал что-то, где-то тут махал, по воздуху руками, с кем-то как будто дрался. Короче, не знаю, белая горячка. А потом он мне сказал – все, сейчас с дочкой выброшусь, что-то такое, все давай, Саша, пока. Спасибо большое сотрудникам полиции, соседям, очень благодарна", - рассказала мать ребенка.Как следует из опубликованного видео, отец ребенка с трудом отвечал на вопросы правоохранителей. Рассказать о том, "употребляет ли он что-то" и что произошло, мужчина не смог. Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее отмечал, что мужчина мог находиться под действием наркотиков.Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что глава ведомства Владимир Колокольцев наградит лейтенанта полиции Николая Коновалова за задержание мужчины, угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Москве. Позднее она уточнила, что к награде также представят младшего сержанта полиции Юрия Ходацкого - он проявил мужество и самоотверженность при задержании нарушителя.
https://ria.ru/20220810/rebenok-1808500215.html
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происшествия, ирина волк, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:32 12.09.2022
 
Мать объяснила, почему ее муж угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве

Мать объяснила угрозы мужа сбросить дочь с балкона на востоке Москвы "белой горячкой"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мать спасенного ребенка, которого родной отец угрожал сбросить с балкона на востоке Москвы, объяснила поступок мужа "белой горячкой", видео опубликовано на сайте МВД Медиа.
Ранее представитель экстренных служб столицы говорил РИА Новости, что полиция в понедельник задержала мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка с балкона многоэтажного жилого дома на востоке Москвы, никто не пострадал. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи возбудили на мужчину уголовное дело о покушении на убийство. Из сообщения в Telegram-канале столичной прокуратуры следует, что мужчина угрожал сбросить с балкона собственную дочь.
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:24
В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа
По словам матери ребенка, она пошла на "молочную кухню", та оказалась закрыта, поэтому женщина пошла к другой. Муж не поверил женщине, посчитав, что она все придумала.
"Созванивалась с ним, он орал что-то, где-то тут махал, по воздуху руками, с кем-то как будто дрался. Короче, не знаю, белая горячка. А потом он мне сказал – все, сейчас с дочкой выброшусь, что-то такое, все давай, Саша, пока. Спасибо большое сотрудникам полиции, соседям, очень благодарна", - рассказала мать ребенка.
Как следует из опубликованного видео, отец ребенка с трудом отвечал на вопросы правоохранителей. Рассказать о том, "употребляет ли он что-то" и что произошло, мужчина не смог. Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее отмечал, что мужчина мог находиться под действием наркотиков.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что глава ведомства Владимир Колокольцев наградит лейтенанта полиции Николая Коновалова за задержание мужчины, угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Москве. Позднее она уточнила, что к награде также представят младшего сержанта полиции Юрия Ходацкого - он проявил мужество и самоотверженность при задержании нарушителя.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
14:44
Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве под Калининградом
 
ПроисшествияИрина ВолкМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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