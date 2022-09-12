https://ria.ru/20220912/balkon-1816267274.html

Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман

Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман - РИА Новости, 12.09.2022

Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман

Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:24

2022-09-12T16:24

2022-09-12T22:06

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в понедельник днём в районе Новокосино. Как сообщил РИА Новости ранее представитель экстренных служб, полиция в итоге задержала дебошира, никто не пострадал. Позже в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела."Возможно, в момент происшествия мужчина находился под воздействием наркотиков", - сказал источник.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ 2022-09-12T16:24 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, видео