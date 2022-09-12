Рейтинг@Mail.ru
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/balkon-1816267274.html
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман - РИА Новости, 12.09.2022
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:24
2022-09-12T22:06
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в понедельник днём в районе Новокосино. Как сообщил РИА Новости ранее представитель экстренных служб, полиция в итоге задержала дебошира, никто не пострадал. Позже в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела."Возможно, в момент происшествия мужчина находился под воздействием наркотиков", - сказал источник.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ
Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ
2022-09-12T16:24
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, видео
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2022-09-12T16:24
true
PT1M49S
16:24 12.09.2022 (обновлено: 22:06 12.09.2022)
 
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман

Мужчина, угрожавший выкинуть ребенка с балкона, мог находиться под действием наркотиков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в понедельник днём в районе Новокосино. Как сообщил РИА Новости ранее представитель экстренных служб, полиция в итоге задержала дебошира, никто не пострадал. Позже в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела.
"Возможно, в момент происшествия мужчина находился под воздействием наркотиков", - сказал источник.
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала