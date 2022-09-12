https://ria.ru/20220912/balkon-1816267274.html
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман - РИА Новости, 12.09.2022
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:24
2022-09-12T16:24
2022-09-12T22:06
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в понедельник днём в районе Новокосино. Как сообщил РИА Новости ранее представитель экстренных служб, полиция в итоге задержала дебошира, никто не пострадал. Позже в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела."Возможно, в момент происшествия мужчина находился под воздействием наркотиков", - сказал источник.
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Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ
Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ
2022-09-12T16:24
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, видео
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, угрожавший выкинуть ребёнка с балкона на востоке столицы, мог находиться под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2022-09-12T16:24
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PT1M49S
16:24 12.09.2022 (обновлено: 22:06 12.09.2022)
Источник: угрожавший бросить ребенка с балкона в Москве, возможно, наркоман
Мужчина, угрожавший выкинуть ребенка с балкона, мог находиться под действием наркотиков