https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2022
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область
По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:52
2022-09-12T14:52
2022-09-12T17:57
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Собеседник агентства уточнил, что после ответных действий противник был рассеян.Об обстреле пункта пропуска в селе Логачевка ранее рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Главе городского округа поручили вывезти местных жителей в безопасное место.
https://ria.ru/20220912/vs-1816151377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность
Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Безопасность
14:52 12.09.2022 (обновлено: 17:57 12.09.2022)
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область
По украинским военным, обстрелявшим пункт пропуска в Белгородской области, нанесен удар