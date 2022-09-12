Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2022
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область
По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:52
2022-09-12T17:57
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907803_0:159:2964:1826_1920x0_80_0_0_595f6269f3abe380c8c49f987e29b69f.jpg
БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Собеседник агентства уточнил, что после ответных действий противник был рассеян.Об обстреле пункта пропуска в селе Логачевка ранее рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Главе городского округа поручили вывезти местных жителей в безопасное место.
https://ria.ru/20220912/vs-1816151377.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907803_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2ca8566c808eb94e57c521a290f513e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность
Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Безопасность
14:52 12.09.2022 (обновлено: 17:57 12.09.2022)
 
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область

По украинским военным, обстрелявшим пункт пропуска в Белгородской области, нанесен удар

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что после ответных действий противник был рассеян.
Об обстреле пункта пропуска в селе Логачевка ранее рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Главе городского округа поручили вывезти местных жителей в безопасное место.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12:42Специальная военная операция на Украине
ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления
 
Белгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала