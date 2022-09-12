https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html

Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область

Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2022

Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область

По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:52

2022-09-12T14:52

2022-09-12T17:57

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

безопасность

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БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Собеседник агентства уточнил, что после ответных действий противник был рассеян.Об обстреле пункта пропуска в селе Логачевка ранее рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Главе городского округа поручили вывезти местных жителей в безопасное место.

https://ria.ru/20220912/vs-1816151377.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность