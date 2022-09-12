https://ria.ru/20220912/apple-1816354598.html

Apple сделала операционную систему iOS 16 доступной для жителей России

Apple сделала операционную систему iOS 16 доступной для жителей России - РИА Новости, 12.09.2022

Apple сделала операционную систему iOS 16 доступной для жителей России

Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 16, в том числе и для пользователей из России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T23:19

2022-09-12T23:19

2022-09-12T23:20

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 16, в том числе и для пользователей из России, передает корреспондент РИА Новости.Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.В новой операционной системе обновлен экран блокировки, теперь на нем можно в том числе показывать фото, настраивать стили шрифтов и отображать виджеты. Также появилась возможность создавать несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Уведомления будут появляться в нижней части экрана блокировки.Изменения также и коснулись сообщений: появилась возможность редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки, а получатели увидят всю историю правок. Отправку любого сообщения можно отменить в течение 2 минут.Пользователем теперь стала доступна возможность делиться наборами вкладок с другими пользователями с помощью общих групп вкладок. В ходе совместной работы эти группы будут обновляться автоматически.Кроме того, улучшено распознавание текста, теперь его можно распознать в том числе и на видео. А объект на фото может приподниматься над фоном, после чего его можно копировать и вставлять в такие приложения, как "Фото" и "Сообщения".

https://ria.ru/20220811/telegram-1808786952.html

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технологии, россия, apple, apple ios, в мире