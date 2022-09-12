https://ria.ru/20220912/alikhanov-1816070632.html

Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области

Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022

Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:44

2022-09-12T00:44

2022-09-12T00:44

антон алиханов

калининградская область

политика

единая россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 53,13% протоколов Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21%, Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,46%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,80%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,66%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,48%, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,31%.

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

калининградская область

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Максим Горбачев

антон алиханов, калининградская область, политика, единая россия, единый день голосования в россии