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Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:44
2022-09-12T00:44
антон алиханов
калининградская область
политика
единая россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 53,13% протоколов Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21%, Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,46%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,80%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,66%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,48%, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,31%.
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антон алиханов, калининградская область, политика, единая россия, единый день голосования в россии
Антон Алиханов, Калининградская область, Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России
00:44 12.09.2022
 
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области

Алиханов набирает более 80 процентов после обработки 53% голосов в Калининградской области

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 53,13% протоколов Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21%, Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,46%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,80%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,66%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,48%, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,31%.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:36
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
 
Антон АлихановКалининградская областьПолитикаЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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