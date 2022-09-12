https://ria.ru/20220912/alikhanov-1816070632.html
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:44
2022-09-12T00:44
2022-09-12T00:44
антон алиханов
калининградская область
политика
единая россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набирает 80,21% после обработки 53,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 53,13% протоколов Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21%, Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,46%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,80%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,66%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,48%, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,31%.
https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон алиханов, калининградская область, политика, единая россия, единый день голосования в россии
Антон Алиханов, Калининградская область, Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России
Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области
Алиханов набирает более 80 процентов после обработки 53% голосов в Калининградской области