https://ria.ru/20220912/agrokompleks-1816197452.html

В Астраханской области построят новый агрокомплекс

В Астраханской области построят новый агрокомплекс - РИА Новости, 12.09.2022

В Астраханской области построят новый агрокомплекс

ООО "Агроинновация" планирует построить в Енотаевском районе Астраханской области новый агрокомплекс с объемом инвестиций порядка 10,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:06

2022-09-12T14:06

2022-09-12T14:06

экономика

игорь бабушкин

евгений гинер

астраханская область

енотаевский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. ООО "Агроинновация" планирует построить в Енотаевском районе Астраханской области новый агрокомплекс с объемом инвестиций порядка 10,5 миллиарда рублей, сообщает администрация губернатора региона.Соглашение об этом в понедельник подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета директоров ООО "Агроинновация" Евгений Гинер."Мы продолжаем вести работу по наращиванию портфеля инвестиций в агропромышленный комплекс. Сегодня подписали соглашение об организации промышленного производства по переработке овощной продукции", - приводятся в сообщении слова Бабушкина.По его данным, в проект будет вовлечено порядка 30 тысяч гектаров пустующих земель. Объем инвестиций на первом этапе ожидается порядка 4 миллиардов рублей, а в весь проект - около 10,5 миллиарда рублей.Компания планирует выращивать томаты, а затем перерабатывать их в томатную пасту. Для этого на территории агрокомплекса построят завод по переработке сырья, теплицы, котельную, насосную станцию, общежитие со столовой и административный корпус. Общий объем переработки томатов составит 3 тысячи тонн в сутки, а производство томатной пасты - 50 тысяч тонн в год. Кроме того, ООО "Агроинновация" будет заниматься выращиванием, хранением и реализацией картофеля.В настоящее время компания уже готовит архитектурный план территории. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию первого модуля завода максимальной мощностью 25 тысяч тонн томатной пасты в год. В 2024 году планируется ввод второго модуля аналогичной мощности. А в 2025-м инвестор рассчитывает выйти на проектную мощность объектов.

https://ria.ru/20220831/tekhnologii-1813311329.html

астраханская область

енотаевский район

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Варвара Скокшина

экономика, игорь бабушкин, евгений гинер, астраханская область, енотаевский район