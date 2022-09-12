https://ria.ru/20220912/aes-1816238994.html

МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш"

МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш" - РИА Новости, 12.09.2022

МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш"

Венгрия воспринимает препятствия строительству АЭС "Пакш" как нарушение собственного суверенитета и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:15

2022-09-12T15:15

2022-09-12T15:15

в мире

петер сийярто

венгрия

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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия воспринимает препятствия строительству АЭС "Пакш" как нарушение собственного суверенитета и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение."Замедление инвестиций в ядерную энергетику и препятствование им практически наносят ущерб суверенитету европейских стран. Одной из важнейших составляющих суверенитета является безопасность энергоснабжения... В Венгрии с этой точки зрения ядерная энергия и инвестиции в (АЭС) "Пакш" являются ключевыми, поэтому те учреждения, банки или органы, которые замедляют строительство новых блоков АЭС "Пакш" или мешают ему, практически нарушают суверенитет и энергоснабжение Венгрии", - сказал Сийярто. Выступление Сийярто на 7-ом Конгрессе ядерной промышленности Центральной и Восточной Европы транслировалось в соцсетях.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814859823.html

https://ria.ru/20220826/aes-1812232627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, петер сийярто, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", мид венгрии