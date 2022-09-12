МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш"
Сийярто назвал попытки препятствовать строительству АЭС посягательством на суверенитет
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия воспринимает препятствия строительству АЭС "Пакш" как нарушение собственного суверенитета и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение.
"Замедление инвестиций в ядерную энергетику и препятствование им практически наносят ущерб суверенитету европейских стран. Одной из важнейших составляющих суверенитета является безопасность энергоснабжения... В Венгрии с этой точки зрения ядерная энергия и инвестиции в (АЭС) "Пакш" являются ключевыми, поэтому те учреждения, банки или органы, которые замедляют строительство новых блоков АЭС "Пакш" или мешают ему, практически нарушают суверенитет и энергоснабжение Венгрии", - сказал Сийярто. Выступление Сийярто на 7-ом Конгрессе ядерной промышленности Центральной и Восточной Европы транслировалось в соцсетях.
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В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.