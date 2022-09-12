Рейтинг@Mail.ru
МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш" - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/aes-1816238994.html
МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш"
МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш" - РИА Новости, 12.09.2022
МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш"
Венгрия воспринимает препятствия строительству АЭС "Пакш" как нарушение собственного суверенитета и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:15
2022-09-12T15:15
в мире
петер сийярто
венгрия
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
мид венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_405:259:3586:2048_1920x0_80_0_0_4f8549a10fc3776c444760f0422df02d.jpg
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия воспринимает препятствия строительству АЭС "Пакш" как нарушение собственного суверенитета и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение."Замедление инвестиций в ядерную энергетику и препятствование им практически наносят ущерб суверенитету европейских стран. Одной из важнейших составляющих суверенитета является безопасность энергоснабжения... В Венгрии с этой точки зрения ядерная энергия и инвестиции в (АЭС) "Пакш" являются ключевыми, поэтому те учреждения, банки или органы, которые замедляют строительство новых блоков АЭС "Пакш" или мешают ему, практически нарушают суверенитет и энергоснабжение Венгрии", - сказал Сийярто. Выступление Сийярто на 7-ом Конгрессе ядерной промышленности Центральной и Восточной Европы транслировалось в соцсетях.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814859823.html
https://ria.ru/20220826/aes-1812232627.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_956:164:3364:1970_1920x0_80_0_0_baf347c306c96597866eefb50e385ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петер сийярто, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", мид венгрии
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", МИД Венгрии
15:15 12.09.2022
 
МИД Венгрии осудил попытки извне препятствовать строительству АЭС "Пакш"

Сийярто назвал попытки препятствовать строительству АЭС посягательством на суверенитет

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия воспринимает препятствия строительству АЭС "Пакш" как нарушение собственного суверенитета и энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение.
"Замедление инвестиций в ядерную энергетику и препятствование им практически наносят ущерб суверенитету европейских стран. Одной из важнейших составляющих суверенитета является безопасность энергоснабжения... В Венгрии с этой точки зрения ядерная энергия и инвестиции в (АЭС) "Пакш" являются ключевыми, поэтому те учреждения, банки или органы, которые замедляют строительство новых блоков АЭС "Пакш" или мешают ему, практически нарушают суверенитет и энергоснабжение Венгрии", - сказал Сийярто. Выступление Сийярто на 7-ом Конгрессе ядерной промышленности Центральной и Восточной Европы транслировалось в соцсетях.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 15:12
Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:07
Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"
 
В миреПетер СийяртоВенгрияАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"МИД Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала