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В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/aes-1816077467.html
В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС
В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС - РИА Новости, 12.09.2022
В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что требования киевской власти... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:43
2022-09-12T02:43
в мире
владимир рогов
запорожская область
киев
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что требования киевской власти оставить Запорожскую АЭС абсурдны, их "хотели" никто выполнять не будет.Ранее минобороны Украины на своих официальных ресурсах призвало российских военных и представителей администрации покинуть Запорожскую АЭС и город Энергодар, а также демилитаризировать зону атомной станции и передать ее под контроль украинской стороне и МАГАТЭ."Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные "хотелки" выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, передача АЭС под контроль украинской стороне может привести к непоправимым последствиям и поставить мир на грань ядерной катастрофы."Сегодня только российские вооруженные силы способны гарантировать безопасность и защиту атомной станции", - подчеркнул Рогов.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, киев, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
02:43 12.09.2022
 
В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов: требования киевской власти оставить ЗАЭС абсурдны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что требования киевской власти оставить Запорожскую АЭС абсурдны, их "хотели" никто выполнять не будет.
Ранее минобороны Украины на своих официальных ресурсах призвало российских военных и представителей администрации покинуть Запорожскую АЭС и город Энергодар, а также демилитаризировать зону атомной станции и передать ее под контроль украинской стороне и МАГАТЭ.
"Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные "хотелки" выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, передача АЭС под контроль украинской стороне может привести к непоправимым последствиям и поставить мир на грань ядерной катастрофы.
"Сегодня только российские вооруженные силы способны гарантировать безопасность и защиту атомной станции", - подчеркнул Рогов.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:40
Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьКиевЗапорожская АЭС
 
 
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