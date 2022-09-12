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Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/aeroport-1816350720.html
Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту
Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту - РИА Новости, 13.09.2022
Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту
Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но потерпели тяжелое поражение, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-12T22:21
2022-09-13T00:09
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но потерпели тяжелое поражение, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, в итоге союзные силы уничтожили группу бойцов почти полностью. Пушилин также заявил, что пообщался с военными на передовой. Он отметил успешные действия солдат и их неизменный боевой настрой.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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донецкая народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
22:21 12.09.2022 (обновлено: 00:09 13.09.2022)
 
Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении бойцов ВСУ, направлявшихся к донецкому аэропорту

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Танк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но потерпели тяжелое поражение, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная "Спарта", все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно", — рассказал он.

По его словам, в итоге союзные силы уничтожили группу бойцов почти полностью.
Пушилин также заявил, что пообщался с военными на передовой. Он отметил успешные действия солдат и их неизменный боевой настрой.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 16:35Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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