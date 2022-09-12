https://ria.ru/20220912/aeroport-1816350720.html

Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту

Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту - РИА Новости, 13.09.2022

Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту

Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но потерпели тяжелое поражение, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-12T22:21

2022-09-12T22:21

2022-09-13T00:09

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но потерпели тяжелое поражение, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, в итоге союзные силы уничтожили группу бойцов почти полностью. Пушилин также заявил, что пообщался с военными на передовой. Он отметил успешные действия солдат и их неизменный боевой настрой.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220912/uspekhi-1816272397.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, украина