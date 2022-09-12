22:21 12.09.2022 (обновлено: 00:09 13.09.2022)
Союзные силы уничтожили бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту
Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении бойцов ВСУ, направлявшихся к донецкому аэропорту
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но потерпели тяжелое поражение, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная "Спарта", все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно", — рассказал он.
По его словам, в итоге союзные силы уничтожили группу бойцов почти полностью.
Пушилин также заявил, что пообщался с военными на передовой. Он отметил успешные действия солдат и их неизменный боевой настрой.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.