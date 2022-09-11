https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам

Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам - РИА Новости, 11.09.2022

Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:59

2022-09-11T11:59

2022-09-11T12:29

единый день голосования — 2022

татьяна москалькова

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном обращения были информационного характера, а также были случаи отказа в регистрации."Мало жалоб в этот раз, их можно было бы разделить на несколько категорий. Информационного плана, когда люди спрашивают, каким ресурсом лучше воспользоваться, в разных регионах это разные вопросы. Вторая категория – это жалоба, что не зарегистрировали, отказали в регистрации. Мы обязательно подключаем в данном случае прокуратуру… Каждую такую жалобу проверяем", - сообщила Москалькова журналистам в рамках рабочей поездки во Владивосток.Кроме того, она отметила, что проверяется, все ли ресурсы и возможности использованы для маломобильных граждан, а также созданы ли условия с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией."Важно было, чтобы и эти механизмы работали в полной мере", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, татьяна москалькова, россия