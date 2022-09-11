https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам - РИА Новости, 11.09.2022
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:59
2022-09-11T11:59
2022-09-11T12:29
единый день голосования — 2022
татьяна москалькова
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном обращения были информационного характера, а также были случаи отказа в регистрации."Мало жалоб в этот раз, их можно было бы разделить на несколько категорий. Информационного плана, когда люди спрашивают, каким ресурсом лучше воспользоваться, в разных регионах это разные вопросы. Вторая категория – это жалоба, что не зарегистрировали, отказали в регистрации. Мы обязательно подключаем в данном случае прокуратуру… Каждую такую жалобу проверяем", - сообщила Москалькова журналистам в рамках рабочей поездки во Владивосток.Кроме того, она отметила, что проверяется, все ли ресурсы и возможности использованы для маломобильных граждан, а также созданы ли условия с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией."Важно было, чтобы и эти механизмы работали в полной мере", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, татьяна москалькова, россия
Единый день голосования — 2022, Татьяна Москалькова, Россия
11:59 11.09.2022 (обновлено: 12:29 11.09.2022)
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном обращения были информационного характера, а также были случаи отказа в регистрации.
"Мало жалоб в этот раз, их можно было бы разделить на несколько категорий. Информационного плана, когда люди спрашивают, каким ресурсом лучше воспользоваться, в разных регионах это разные вопросы. Вторая категория – это жалоба, что не зарегистрировали, отказали в регистрации. Мы обязательно подключаем в данном случае прокуратуру… Каждую такую жалобу проверяем", - сообщила Москалькова журналистам в рамках рабочей поездки во Владивосток
.
Кроме того, она отметила, что проверяется, все ли ресурсы и возможности использованы для маломобильных граждан, а также созданы ли условия с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией.
"Важно было, чтобы и эти механизмы работали в полной мере", - добавила Москалькова.