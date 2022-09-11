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Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам - РИА Новости, 11.09.2022
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Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам - РИА Новости, 11.09.2022
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:59
2022-09-11T12:29
единый день голосования — 2022
татьяна москалькова
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном обращения были информационного характера, а также были случаи отказа в регистрации."Мало жалоб в этот раз, их можно было бы разделить на несколько категорий. Информационного плана, когда люди спрашивают, каким ресурсом лучше воспользоваться, в разных регионах это разные вопросы. Вторая категория – это жалоба, что не зарегистрировали, отказали в регистрации. Мы обязательно подключаем в данном случае прокуратуру… Каждую такую жалобу проверяем", - сообщила Москалькова журналистам в рамках рабочей поездки во Владивосток.Кроме того, она отметила, что проверяется, все ли ресурсы и возможности использованы для маломобильных граждан, а также созданы ли условия с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией."Важно было, чтобы и эти механизмы работали в полной мере", - добавила Москалькова.
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единый день голосования — 2022, татьяна москалькова, россия
Единый день голосования — 2022, Татьяна Москалькова, Россия
11:59 11.09.2022 (обновлено: 12:29 11.09.2022)
 
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам

Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкМужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области
Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию Аппарата уполномоченного по выборам поступило мало жалоб, в основном обращения были информационного характера, а также были случаи отказа в регистрации.
"Мало жалоб в этот раз, их можно было бы разделить на несколько категорий. Информационного плана, когда люди спрашивают, каким ресурсом лучше воспользоваться, в разных регионах это разные вопросы. Вторая категория – это жалоба, что не зарегистрировали, отказали в регистрации. Мы обязательно подключаем в данном случае прокуратуру… Каждую такую жалобу проверяем", - сообщила Москалькова журналистам в рамках рабочей поездки во Владивосток.
Кроме того, она отметила, что проверяется, все ли ресурсы и возможности использованы для маломобильных граждан, а также созданы ли условия с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией.
"Важно было, чтобы и эти механизмы работали в полной мере", - добавила Москалькова.
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Единый день голосования — 2022Татьяна МоскальковаРоссия
 
 
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